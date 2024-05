Harry et Meghan Markle en visite au Nigeria

(Photo by Karwai Tang/WireImage)

Le prince Harry, fils cadet du roi Charles III, et Meghan Markle, ancienne actrice américaine devenue duchesse de Sussex, se sont établis aux États-Unis après avoir quitté leurs rôles de membres seniors de la famille royale britannique en 2020. Harry, ayant servi comme pilote d’hélicoptère en Afghanistan, a fondé les Jeux Invictus en 2014, un événement sportif international destiné aux militaires blessés et aux vétérans de guerre. Meghan, quant à elle, s’est investie dans diverses causes humanitaires, notamment la santé mentale et l’égalité des genres.

Harry et Meghan Markle se sont rendus au Nigeria vendredi pour promouvoir les Jeux Invictus. Leur visite a commencé à Abuja, la capitale nigériane, où ils ont inauguré un événement sur la santé mentale des jeunes à la Lightway Academy. À leur arrivée, ils ont été accueillis par des danseurs et des joueurs de tambours de l’ethnie igbo. Harry a insisté sur l’importance de discuter de la santé mentale pour réduire la stigmatisation, tandis que Meghan a pris part à une réunion avec des responsables militaires pour discuter des Jeux.

Durant leur séjour, Harry participera également à un événement sportif dans la capitale. Il se rendra ensuite à Kaduna pour visiter un hôpital militaire et s’entretenir avec des soldats blessés au combat. Par la suite, le couple se déplacera à Lagos, la capitale économique et culturelle du Nigeria. Ces actions illustrent l’engagement de Harry et Meghan envers les causes humanitaires et leur soutien continu aux vétérans de guerre.

Lors de cette visite, Harry a célébré l’impact des Jeux Invictus, dont la prochaine édition se tiendra en février 2025 à Vancouver. En rencontrant des élèves à Abuja, le couple a inspiré de nombreux jeunes, dont Nnena Edeh, 13 ans, qui a exprimé son admiration pour le prince. Harry et Meghan mettent ainsi en avant des initiatives visant à promouvoir la réinsertion des vétérans par le sport et à sensibiliser à la santé mentale.