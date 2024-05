Israël : ce pays serait-il le meilleur allié dans le monde arabe ? (Bloomberg)

PHOTO: Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court via REUTERS

Le conflit à Gaza, qui a récemment connu une escalade dramatique, trouve son origine dans des décennies de tensions entre Israël et les Palestiniens. Le 7 octobre, une invasion de grande envergure par le Hamas a déclenché une série d’affrontements sanglants. En représailles, Israël a lancé des bombardements intensifs sur Gaza, tuant plus de 34 000 Palestiniens et exacerbant une crise humanitaire aiguë dans l’enclave. Cet épisode a ravivé un sentiment anti-israélien profond dans le monde arabe et au-delà, provoquant des manifestations et des arrestations même aux États-Unis.

Selon un rapport récent de Bloomberg, l’Arabie Saoudite a intensifié l’arrestation de citoyens pour des publications sur les réseaux sociaux liées à la guerre entre Israël et le Hamas. Ce durcissement des restrictions sur la liberté d’expression est présenté comme une mesure de sécurité en réponse à l’invasion du 7 octobre. Les diplomates basés à Riyad et divers groupes de défense des droits de l’homme confirment que les arrestations récentes sont motivées par des préoccupations sécuritaires spécifiques à la guerre en cours.

En parallèle, l’Arabie Saoudite a repris les discussions avec les États-Unis sur un pacte de défense et la coopération pour lancer un programme nucléaire civil. Israël pourrait être invité à se joindre à un pacte tripartite si un accord est conclu, sous réserve que le pays s’engage vers la création d’un État palestinien, une condition que l’Arabie Saoudite semble imposer pour normaliser les relations diplomatiques avec l’État hébreu.

L’arrestation récente d’un cadre d’entreprise impliqué dans le plan Vision 2030 de l’Arabie Saoudite illustre le sérieux des autorités saoudiennes à contrôler le discours public sur le conflit. Ce cadre aurait exprimé des opinions jugées incendiaires par le régime, illustrant la ligne dure adoptée contre les critiques de la politique de normalisation avec Israël.

Pour certains experts, l’Arabie Saoudite pourrait être prête à modifier sa politique vis-à-vis d’Israël si la situation sur le terrain évolue favorablement. Toutefois, la présence d’un mouvement pro-palestinien bien établi pourrait compliquer ces plans, surtout en période de guerre.

En somme, malgré les critiques sévères d’Israël et les appels à un cessez-le-feu immédiat, l’Arabie Saoudite semble ouverte à des relations plus chaleureuses avec Israël, conditionnées par le retrait des troupes israéliennes de Gaza et l’engagement envers un État palestinien. Cette position reflète une approche pragmatique visant à stabiliser la région tout en répondant aux attentes de sa population et à ses propres objectifs stratégiques.