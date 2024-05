JMLP au Bénin : les journalistes autour des défis environnementaux

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, les professionnels des médias du Bénin ont été sensibilisés sur les questions liées à l’environnement, à travers un atelier qui s’est tenu le vendredi 03 mai 2024 à la Maison des Médias à Cotonou. Il s’agit d’une initiative des associations faîtières de la presse béninoise.

‹‹ La presse au service de la planète : le journalisme face à la crise environnementale ››, c’est le thème autour duquel se sont articulés les communications qui ont été présentées aux journalistes par une équipe de la Direction générale de l’environnement et du climat (Dgec) composée entre autres de Bertin Bossou, en charge de la gestion des pollutions et de Dénis Kpogodo en charge de la gestion des substances appauvrissant la couche d’ozone. En effet, le thème de cette édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse vise à encourager les médias à jouer leur rôle de renforcement de la citoyenneté environnementale et également à questionner la durabilité des politiques publiques face au péril climatique. «À l’heure des grandes crises environnementales, le monde a besoin de médias forts, capables de révéler les histoires les plus épiques de notre planète afin d’aider à la décision. Les gouvernants se doivent donc d’accompagner véritablement les entreprises de presse dans ce service à la planète », a déclaré Brice Ogoubiyi, directeur de publication du journal Nouvelle Expression. Il est convenable de préciser que la conférence-débat a été organisée conjointement par la Maison des Médias, l’Observatoire de la Déontologie et l’Ethique dans les Médias, le Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel (CNPA Bénin) et l’Union des Professionnels des Médias (UPMB).