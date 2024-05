Le jeu s*xuel tourne mal, sa copine meurt et il se suicide

Un tragique incident s’est produit à Bradford, au Royaume-Uni, impliquant un couple connu pour ses pratiques sexuelles extrêmes. Georgia May Brooke, une danseuse professionnelle de 26 ans, a été retrouvée sans vie après avoir été étranglée par son petit ami, Luke Cannon, un entraîneur personnel de 31 ans. Les deux avaient consommé de la drogue et de l’alcool avant de s’engager dans un acte sexuel intense.

L’enquête a révélé que le couple aimait jouer des rôles et réalisait souvent des vidéos pornographiques maison. Le 3 février 2022, le jeu a viré au drame lorsque Cannon a serré le cou de Georgia jusqu’à ce qu’elle perde connaissance et subisse un arrêt cardiaque. Les secours, arrivés sur place après l’appel de Cannon au 999, ont trouvé Georgia sans pouls et nue sur le lit. Malgré les efforts de réanimation, elle a été déclarée morte à l’hôpital royal de Bradford.

Peu après, Cannon, visiblement bouleversé, a quitté l’hôpital avant l’arrivée de la police, confiant à un médecin qu’il aurait préféré mourir à sa place. Il a ensuite appelé un ami pour transmettre un message à la mère de Georgia, indiquant qu’il allait rejoindre sa copine. Cannon a été retrouvé pendu quelques heures plus tard dans une zone boisée proche de l’hôpital.

L’enquête du sergent-détective Phil Hardwick a confirmé que la relation entre Brooke et Cannon était marquée par des pratiques sexuelles consenties, mais dangereuses. Des messages et des recherches sur le téléphone de Georgia ont montré son intérêt pour l’étranglement dans un contexte sexuel. Le pathologiste a conclu que la cause de la mort était une strangulation manuelle, aggravée par des niveaux potentiellement mortels de GHB, de cocaïne et d’alcool dans son système.

Les amis et la famille de Georgia ont témoigné de son caractère enjoué et de son amour pour la danse. Sa mère a décrit la jeune femme comme une « princesse » qui voyait le bien en tout le monde, à l’image des films Disney qu’elle affectionnait. La conclusion de l’enquête a souligné les dangers de ces pratiques sexuelles, le coroner Martin Fleming soulignant qu’elles peuvent facilement mener à des tragédies comme celle-ci.