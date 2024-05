Lithium en Afrique : ce pays du Sahel bientôt un grand producteur

Roche de lithium (JACK WOLFE, NEW LINES MAGAZINE)

Le lithium est un élément clé dans la transition énergétique mondiale, jouant un rôle crucial dans le développement des technologies de stockage d’énergie. Utilisé principalement dans les batteries rechargeables, ce métal léger est essentiel pour alimenter les véhicules électriques et les dispositifs électroniques portables. La demande mondiale de lithium a explosé ces dernières années, poussée par l’essor des énergies renouvelables et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le lithium, en tant que composant des batteries lithium-ion, offre des avantages significatifs tels qu’une haute densité énergétique, une longue durée de vie et une efficacité supérieure, rendant son extraction et son approvisionnement stratégiques pour de nombreuses économies.

Le Mali, avec sa mine de Goulamina, détient des ressources substantielles de lithium. Cette mine, située dans le sud du pays, possède des réserves estimées à plus de 50 millions de tonnes. Initialement développée par l’entreprise australienne Leo Lithium, la mine a récemment changé de mains après des mois de négociations avec le gouvernement malien. Ganfeng Lithium Group Co., Ltd, une société chinoise établie à Xinyu, dans le Jiangxi, est désormais l’unique interlocuteur pour l’exploitation de ce site. Cette transition a eu lieu suite à la décision de l’australienne de céder ses parts du projet, permettant ainsi à Ganfeng de devenir le principal acteur dans cette initiative.

L’accord entre le Mali et Ganfeng Lithium, annoncé le 14 mai 2024, marque un tournant dans l’industrie minière du pays. La production à Goulamina pourrait débuter dès le mois d’août, propulsant le Mali parmi les producteurs de lithium en Afrique de l’Ouest. Cette exploitation est prévue pour une durée de 21 ans, avec des revenus annuels estimés à plus de 100 milliards de francs CFA (environ 150 millions d’euros) pour l’État malien. Selon le nouveau code minier adopté l’année dernière, 35 % de ces revenus reviendront au Mali, avec 51 % de la sous-traitance réservée à des entreprises locales, ce qui promet un impact économique significatif pour le développement régional.

La mine de Goulamina, couvrant une superficie de 100 km², a déjà franchi plusieurs étapes importantes. En juin de l’année dernière, elle avait produit du « minerai à expédition directe », une première étape avant la production de concentré de spodumène, le matériau clé pour les batteries lithium-ion. Cependant, la production a été interrompue en juillet, et en septembre, les autorités maliennes ont interdit l’exportation de ce minerai non transformé, impactant temporairement le projet.

Avec l’accord désormais en place, la mine de Goulamina est prête à reprendre ses activités, promettant de placer le Mali sur la carte mondiale des producteurs de lithium. Les autorités maliennes de transition ont mis en avant les bénéfices potentiels pour l’économie nationale, incluant des investissements dans les infrastructures locales et la création d’emplois. La collaboration avec Ganfeng Lithium assure une expertise technique et des capitaux nécessaires pour exploiter efficacement ces ressources, tout en alignant les intérêts économiques locaux avec les besoins internationaux.

Le développement de la mine de Goulamina pourrait également avoir des implications géopolitiques, renforçant les liens entre le Mali et la Chine. Alors que la demande mondiale de lithium continue de croître, la position stratégique du Mali en tant que fournisseur de ce métal essentiel pourrait lui offrir de nouvelles opportunités économiques et diplomatiques, tout en jouant un rôle central dans la transition énergétique globale.