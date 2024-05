Maghreb: 13,7 milliards $ pour ce pays grâce au secteur automobile

Photo d'illustration

2023 marque une année exceptionnelle pour le secteur automobile marocain, qui affiche une hausse significative dans ses performances d’exportation. Avec une production totale de 535 825 véhicules, le Maroc consolide sa position en tant que leader africain dans la fabrication et l’exportation de véhicules automobiles, dépassant ses propres records avec des revenus à l’exportation atteignant 13,7 milliards de dollars.

Ce succès a été porté par un accroissement notable des ventes dans des segments spécifiques tels que la construction, le câblage, ainsi que les composants intérieurs des véhicules et les sièges. L’année précédente, en 2022, le secteur avait déjà produit 464 864 véhicules pour 11 milliards de dollars d’exportations, marquant une croissance de 30,2% par rapport à l’année précédente, selon les données de l’Office des changes.

Le Maroc dépasse désormais d’autres grands exportateurs mondiaux et devient le premier exportateur de voitures vers l’Union européenne, surpassant des géants comme la Chine, le Japon et l‘Inde. Cette avancée est soutenue par l’implantation de grands groupes internationaux tels que Renault, Stellantis et autres, qui renforcent le tissu industriel local et augmentent la compétitivité du pays sur le marché mondial.

Malgré une légère croissance de 0,1% en 2023 avec 161 504 véhicules vendus, le secteur fait face à une baisse par rapport à 2021, où il avait enregistré une croissance de 30% avec 175 360 véhicules vendus. Cette fluctuation souligne les défis du marché mais aussi la résilience d’un secteur en constante adaptation.

Les stratégies d’intégration sectorielle ont joué un rôle clé dans cette évolution, avec un taux d’intégration qui a atteint 63% en 2021. Ces approches permettent une meilleure organisation et compétitivité des acteurs locaux, contribuant ainsi à la qualité et à la réactivité du secteur face aux exigences du marché global.

Le secteur automobile continue de jouer un rôle prépondérant dans l’économie marocaine, non seulement en termes de chiffres d’affaires mais aussi en tant que vecteur de modernisation industrielle et de compétitivité internationale. Le classement des ventes montre que des marques telles que Dacia, Renault et Peugeot demeurent très populaires sur le marché local, reflétant les préférences et la confiance des consommateurs marocains.