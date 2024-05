Maghreb: ce pays augmente ses exportations hors hydrocarbures

Photo DR

Le Maghreb, une région fortement dépendante de ses ressources en hydrocarbures, notamment le pétrole et le gaz, est depuis plusieurs années engagé dans un processus visant à diversifier son économie. L’Algérie, en particulier, cherche activement à réduire sa dépendance aux hydrocarbures, qui ont longtemps dominé son économie et ses exportations. Cette démarche est motivée par la volatilité des prix des énergies fossiles et le désir de promouvoir un développement économique plus durable et moins susceptible aux chocs externes.

En 2022, l’Office national des statistiques (ONS) algérien a livré des données encourageantes pour le gouvernement. Les produits exportés par l’Algérie, à l’exception des hydrocarbures, ont considérablement gagné du terrain, notamment sur les marchés de l’Union européenne, du Royaume-Uni et des États-Unis. Cette progression témoigne d’un succès notable dans la politique d’exportation diversifiée prônée par les autorités.

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a révélé devant le Parlement en février 2024 que les exportations hors hydrocarbures ont atteint 5,07 milliards de dollars jusqu’à novembre 2023. Cette somme représente un bond significatif, d’autant plus remarquable que les données n’incluent pas les contributions du secteur tertiaire.

Parmi les principaux acheteurs des produits algériens hors hydrocarbures, la France se positionne en tête avec un volume d’achat de 112 060 millions de dinars algériens, suivie par les Pays-Bas, les États-Unis, la Belgique, et l’Italie. Ces pays constituent des marchés clés pour l’Algérie, consolidant ainsi sa présence dans le commerce international hors secteur énergétique.

Le panel des produits exportés est diversifié : engrais minéraux ou chimiques azotés, ammoniac anhydre, solvants naphta, ainsi que des produits sidérurgiques comme les barres en fer ou acier et les clinkers. L’alimentation figure également parmi les segments exportés, avec la Deglet Nour, des dattes de renommée mondiale, exportées en grandes quantités.

Ces efforts de diversification traduisent la volonté de l’Algérie de stabiliser son économie et de réduire sa vulnérabilité aux fluctuations des marchés pétroliers. En investissant dans une variété de secteurs et en ouvrant de nouveaux marchés, le pays renforce son indépendance économique et établit un modèle de croissance plus équilibré et durable pour l’avenir.