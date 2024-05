Maghreb: ce pays prépare une grosse révolution dans l’agriculture

Photo Unsplash

Dans le cadre d’une initiative novatrice, le ministère de l’Agriculture de Tunisie a lancé une expérience pilote dans le sud du pays, visant à explorer les possibilités de cultiver des céréales dans des zones désertiques. Cette entreprise ambitieuse, qui semblait à première vue improbable, a pourtant porté ses fruits de manière remarquable.

Deux agriculteurs, acteurs clés de cette aventure, ont partagé leurs impressions et leurs réussites. Said Abdel Maksoud et Alaadin Amar Dhhiba ont été consultés pour leur expertise et leur expérience directe dans la mise en œuvre de cette initiative visionnaire.

Said Abdel Maksoud, un agriculteur dont les terres s’étendent sur une vaste superficie, exprime un optimisme palpable quant aux résultats de cette expérience pilote. Il témoigne que la culture céréalière dans le désert est une entreprise réalisable et fructueuse. Avec une gestion optimale des engrais et des semences, il envisage même une expansion de ses activités agricoles à une échelle impressionnante, pouvant multiplier la superficie exploitée par 20 voire 25 fois. Son message est clair : cette réussite est une source d’inspiration pour les agriculteurs tunisiens, les incitant à explorer de nouvelles voies pour une agriculture plus résiliente et durable.

Alaadin Amar Dhhiba, également impliqué dans cette expérience audacieuse, rapporte des résultats encourageants de sa propre expérience. Cultivant sur une surface de cinq hectares pendant la saison 2023/2024, il se déclare satisfait des rendements obtenus, notamment compte tenu de la nature vierge des terres exploitées. Son utilisation de la méthode d’irrigation goutte à goutte a non seulement amélioré la qualité de l’eau, mais a également démontré le potentiel de cette technologie pour optimiser les ressources dans des environnements arides. Cependant, il soulève un point crucial : le besoin d’outils agricoles avancés pour une agriculture intensive, une nécessité qui reste encore à être comblée dans la région.

L’expérience tunisienne de culture céréalière dans le désert revêt une importance significative, tant sur le plan national que régional. En garantissant un approvisionnement local en céréales, elle contribue à renforcer la sécurité alimentaire du pays, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités économiques pour les communautés rurales du sud. Les céréales occupent une place centrale dans l’alimentation tunisienne, faisant de cette initiative un élément essentiel pour répondre aux besoins nutritionnels et économiques de la population.