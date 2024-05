Maghreb: cette célèbre compagnie aérienne veut élargir ses liaisons

Photo Unsplash

Lors d’une récente interview sur l’émission « Grand invité de l’économie » de RFI et Jeune Afrique, Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc (RAM), a partagé une vision ambitieuse pour l’avenir de la compagnie aérienne nationale marocaine. En effet, les annonces faites par le PDG témoignent d’une stratégie de développement et de croissance sans précédent, plaçant la RAM au cœur des enjeux aériens en Afrique et en Europe.

Parmi les nouvelles perspectives évoquées, la RAM prévoit le lancement de plusieurs liaisons aériennes tant en Europe qu’en Afrique, avec des ouvertures prévues vers des destinations stratégiques telles que Abuja au Nigeria et N’Djamena au Tchad, ainsi que vers des villes européennes telles que Naples et Manchester. Ces initiatives visent à renforcer la présence de la compagnie sur les marchés clés, tout en répondant à la demande croissante des voyageurs.

Dans le cadre de cette expansion, la RAM envisage également de renouveler sa flotte d’avions, passant d’une cinquantaine à près de 200 appareils. Cette décision stratégique, justifiée par la volonté de mieux desservir les diasporas africaines à travers le monde, témoigne de l’engagement de la compagnie à consolider sa position de leader sur le continent.

Un choix crucial s’est imposé lors des discussions sur l’acquisition de nouveaux avions : celui du constructeur. Bien que la RAM soit ouverte à d’autres propositions, elle a exprimé sa préférence pour Boeing, arguant que la simplification des opérations de maintenance et de formation des pilotes constituait un avantage majeur, notamment pour une compagnie de taille moyenne comme la RAM. Cependant, cette préférence ne ferme pas la porte à d’autres partenariats, notamment avec Airbus.

Face à une concurrence accrue, notamment de la part de compagnies telles que Ryanair, Air Arabia et Air Algérie, la RAM demeure confiante dans sa capacité à maintenir sa position dominante sur le marché. Pour Abdelhamid Addou, il s’agit non seulement de se concentrer sur les objectifs fixés, mais aussi de continuer à offrir des services de qualité tout en restant fidèle à la vision de la compagnie.

Intégrée à l’alliance Oneworld, la RAM jouit d’une réputation internationale solide, forgée au fil des décennies. Son adhésion à cette alliance découle de la qualité de ses produits, de son expérience client et de sa stature internationale. Cependant, la compagnie reste concentrée sur sa propre trajectoire de croissance, refusant de se laisser influencer par les comparaisons avec ses pairs.