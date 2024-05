Maghreb: Huawei s’engage à soutenir des formations de haut niveau dans des universités

Photo : @pierrepllr(medium.com)

Huawei, le colosse technologique chinois, s’est établi comme un acteur majeur sur la scène mondiale des télécommunications, malgré les contraintes imposées par des sanctions américaines qui ont visé à freiner son expansion. Avec une résilience remarquable, l’entreprise a continué de progresser, se concentrant sur l’innovation et la qualité de ses produits et services. Parmi ses réussites, Huawei a développé des infrastructures de pointe en 5G, renforcé sa présence dans l’industrie des smartphones et accru ses investissements dans la recherche et le développement. Aujourd’hui, cherchant à élargir son influence, Huawei se tourne vers de nouvelles régions, en mettant l’accent sur l’éducation et le développement des compétences technologiques.

Une nouvelle étape dans cette direction a été franchie récemment, avec la signature d’une convention de coopération avec douze instituts universitaires du Sud du Maghreb. Cette initiative souligne l’engagement de Huawei à former les jeunes talents en technologies de l’information et de la communication (TIC), un secteur clé pour le développement économique régional. Les instituts concernés, tels que ceux de Ouargla, Biskra, El-Oued, et Adrar, bénéficieront ainsi de programmes de formation avancés, en phase avec les standards internationaux.

La cérémonie de signature a été un moment significatif, réunissant des recteurs d’universités, des responsables de Huawei, et divers dirigeants d’organismes publics. Le Professeur Mohamed Tahar Hallilet, recteur de l’Université Kasdi Merbah de Ouargla, a souligné l’importance de cette coopération, indiquant l’importance que l’État accorde aux technologies, essentielles pour le développement durable.

Les étudiants bénéficieront de programmes enrichissants qui non seulement élèvent leur niveau de connaissance en TIC, mais les préparent également à intégrer efficacement le marché du travail. Ce partenariat vise également à soutenir des projets de recherche et d’innovation, équipant les institutions de technologies de pointe et renforçant ainsi les capacités locales.

Liu Cheng Cheng, vice-président et directeur général de Huawei Télécommunications Maghreb, a évoqué les avantages de ces initiatives pour la gouvernance numérique et l’amélioration des services publics. Depuis 2018, plus de 7 000 étudiants ont profité des stages de formation offerts, illustrant l’ampleur et la profondeur de l’engagement de Huawei dans la région.

Cette collaboration entre Huawei et les universités du Maghreb est un parfait exemple de la manière dont les partenariats internationaux peuvent enrichir le savoir-faire local et accélérer le progrès technologique. Elle montre aussi comment Huawei, en dépit des défis, continue d’investir dans le potentiel humain et d’étendre son influence bien au-delà de ses frontières habituelles.