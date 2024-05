Maghreb : la Chine bouscule le domaine des mines

© Photo d'illustration DR

La Chine, acteur de plus en plus influent en Afrique, intensifie ses initiatives dans le secteur minier du continent. Historiquement impliquée dans divers projets d’infrastructure, elle multiplie aujourd’hui ses investissements dans les mines africaines, étendant son influence et renforçant sa présence stratégique. Cette démarche s’inscrit dans une continuité de la politique chinoise visant à sécuriser des ressources essentielles pour alimenter son économie en plein essor.

Récemment, en Algérie, un pays du Maghreb riche en ressources minérales, la Chine a consolidé sa position en remportant des contrats clés pour le développement de l’industrie minière. Le géant public chinois Sinosteel a été sélectionné pour la construction de deux importantes usines. La première est une usine de pré-traitement du minerai de fer à Gara Djebilet, dotée d’une capacité de quatre millions de tonnes. La seconde, une collaboration avec l’entreprise algérienne Feraal, vise à établir une usine de production de concentré du minerai de fer à Toumiat, avec une capacité projetée d’un million de tonnes annuelles.

L’Algérie a également marqué un tournant avec l’exploitation planifiée de nouveaux gisements minéraux. Le pays a conclu un accord avec la société algéro-australienne West Mediterranean Zinc pour la construction d’une mine souterraine à Amizour. Cette installation devrait produire 170 000 tonnes de zinc et 30 000 tonnes de plomb chaque année, contribuant significativement à l’économie locale.

Ces développements interviennent alors que l’Algérie célèbre les anniversaires de la nationalisation des mines et de la création de Sonarem, son groupe public minier. Ces célébrations coïncident avec l’annonce de futurs projets miniers, incluant l’exploitation des gisements de barytine de Béni Abbès et de manganèse de Béchar. Ces initiatives devraient considérablement augmenter le chiffre d’affaires du groupe, potentiellement jusqu’à cinq milliards de dollars.

Mohamed Sakhr Haram, PDG de Sonarem, a exprimé son optimisme quant à l’avenir du secteur minier algérien. Selon lui, les nouvelles exploitations à Gara Djebilet non seulement renforceront l’approvisionnement en minerai de fer des usines sidérurgiques locales, mais permettront également une économie substantielle de deux milliards de dollars. Ces développements témoignent de la dynamique nouvelle dans le secteur minier du Maghreb, largement influencée par les investissements et les technologies apportés par des partenaires internationaux tels que la Chine.