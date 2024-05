Maghreb: la Turquie veut investir dans ce secteur

L’énergie et les ressources naturelles ont une fois de plus occupé le devant de la scène lors de la 12ᵉ session de la commission mixte intergouvernementale algéro-turque de coopération économique, scientifique et technique qui s’est tenue récemment à Ankara. Ce rendez-vous a été l’occasion pour les deux pays de consolider leurs liens dans le domaine énergétique et minier, avec des projets ambitieux à l’horizon.

L’un des points forts de cette rencontre a été la révélation par le ministre de l’énergie et des mines algérien de discussions en cours entre Sonatrach, le géant national de l’énergie, et Tosyali, un acteur majeur de l’industrie sidérurgique turque, pour la production d’hydrogène en Algérie. Cette annonce témoigne de l’intérêt croissant des investisseurs étrangers pour le marché énergétique algérien, tant pour son attractivité économique que pour son potentiel d’exportation vers l’Union européenne, un marché extérieur durable.

En parallèle, le secteur des hydrocarbures demeure un pilier essentiel de la coopération bilatérale. Sonatrach, en discussion avec les groupes turcs Botas et Turkish Petroleum (TPAO), explore de nouvelles avenues de collaboration énergétique. Ces pourparlers ouvrent la voie à des projets communs prometteurs qui renforceront les liens entre les deux pays et contribueront à répondre à la demande croissante sur le marché international.

L’importance de la Turquie en tant que marché pour l’Algérie ne peut être sous-estimée, notamment en ce qui concerne les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL). Avec plus de 30% des exportations algériennes de GNL dirigées vers la Turquie, ce pays représente un partenaire stratégique pour l’Algérie en matière d’énergie. Cette coopération énergétique a permis de garantir la sécurité énergétique de la Turquie, dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques et une demande énergétique en constante augmentation.

Cependant, la coopération entre l’Algérie et la Turquie ne se limite pas au domaine énergétique. En effet, les deux pays ont également entrepris des initiatives conjointes dans le secteur minier. Tosyali, déjà implanté dans l’industrie sidérurgique en Algérie, s’intéresse désormais à la transformation du minerai de fer extrait de la mine de Gara Djebilet. Ce projet, situé dans la zone industrielle de Béchar, prévoit une capacité de production significative qui contribuera à la dynamisation de l’économie locale.

Dans cette optique, la création d’une société commune dédiée à la recherche minière est à l’étude, témoignant de la volonté des deux pays de diversifier leur partenariat au-delà du secteur énergétique. Ce projet s’inscrit parfaitement dans la politique de valorisation des ressources minières de l’Algérie, affirmant ainsi la vision à long terme du pays en matière de développement durable.