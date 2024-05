Maghreb: mauvaise nouvelle pour l’agriculture de ce pays

Photo de James Baltz sur Unsplash

Le secteur agricole marocain est de nouveau sous les feux de la rampe après la découverte de résidus de chlorpyrifos, un insecticide interdit dans l’Union européenne, sur des poivrons exportés vers l’Espagne. Les contrôles effectués à la frontière espagnole ont révélé une concentration de cet insecticide bien au-dessus des normes autorisées par l’Europe, suscitant une alerte sanitaire majeure.

Cette révélation n’est pas un cas isolé dans l’histoire récente des exportations agricoles du Maroc. En effet, des incidents similaires ont été enregistrés ces dernières années, notamment avec des poivrons en 2021, ainsi que des fraises et des concombres, qui ont également été soumis à des contrôles renforcés en raison de la présence de pesticides ou de germes pathogènes.Face à cette situation, le Maroc, un des principaux exportateurs de produits agricoles vers l’Europe, exprime de sérieuses inquiétudes quant à l’avenir de ses exportations.

Ces événements interviennent à un moment où le royaume est déjà confronté à une sévère sécheresse qui pèse lourdement sur l’ensemble de son secteur agricole.Pour tenter de rétablir la confiance, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a multiplié les analyses sur les cargaisons incriminées, affirmant leur conformité aux standards de santé requis. Malgré cela, le spectre de la méfiance reste, alimenté par des campagnes médiatiques et des rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux.

Sur le plan légal, le ministère de l’Agriculture marocain a annoncé envisager des poursuites judiciaires contre la propagation de fausses informations nuisant à l’image des produits agricoles nationaux. Cette démarche vise à protéger non seulement l’économie locale mais aussi la réputation de l’industrie agricole du Maroc à l’échelle internationale.

Les répercussions de ces scandales sont multiples, affectant non seulement la réputation des produits agricoles marocains mais aussi les relations commerciales avec des partenaires européens, qui pourraient être tentés d’imposer des restrictions plus strictes à l’avenir. Cet ensemble de défis met en lumière la nécessité pour le Maroc de renforcer ses contrôles et de garantir la conformité de ses exportations aux normes internationales pour maintenir sa position sur le marché global.