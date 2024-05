Maghreb: un groupe chinois annonce son entrée sur le marché automobile

JETOUR X70 PLUS 2023 (X70P). Photo: DR

Jetour, une marque automobile chinoise renommée, s’apprête à faire une entrée fracassante sur le marché automobile algérien. Lors d’une cérémonie de lancement dédiée à la marque en Algérie, Anis Benhamadi, président-directeur général de la Sarl Revolva, représentant officiel de Jetour dans le pays, a révélé des projets ambitieux pour l’avenir de l’industrie automobile algérienne.

Au cœur de cette annonce se trouve la construction d’une usine de fabrication de véhicules Jetour dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Cette usine, qui devrait être l’une des plus grandes de la région, devrait être opérationnelle d’ici la fin de 2025. Cette décision stratégique vise à renforcer la position de l’Algérie dans l’industrie automobile régionale et à en faire une base stratégique pour l’exportation de véhicules fabriqués localement vers d’autres marchés africains.

L’engagement de Jetour envers l’Algérie ne se limite pas à la construction de l’usine. La marque s’est également engagée à respecter les normes et les exigences en vigueur dans le pays, notamment en matière de qualité des produits. Cette décision reflète la volonté de Jetour de répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs algériens en leur offrant des produits de haute qualité.

Jack Chen, président-directeur général de Jetour International, a exprimé sa satisfaction quant à cette nouvelle étape franchie par la société. Il a souligné l’importance des relations historiques entre la Chine et l’Algérie, notamment sur le plan économique, et a affirmé que la réalisation de l’usine Jetour en Algérie témoignerait d’un niveau accru d’engagement de la marque sur le marché algérien.

En plus de la construction de l’usine, Jetour a lancé un réseau de concessionnaires à travers le pays. Quatre concessions ont déjà ouvert leurs portes dans les villes d’Alger, Annaba, Oran et Sétif, avec un objectif ambitieux d’atteindre 28 concessions d’ici la fin de l’année. Ce réseau permettra d’assurer aux clients des services complets, allant de la vente de véhicules et de pièces détachées à la maintenance.