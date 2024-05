Maghreb: un projet énergétique phare va voir le jour bientôt

La Tunisie franchit une nouvelle étape significative dans le développement de ses infrastructures énergétiques renouvelables. En effet, les dernières études et préparations pour la finalisation de la plus grande centrale photovoltaïque du pays à Bordj Bourguiba, située dans la région de Remada, gouvernorat de Tataouine, sont actuellement en cours. Ce projet, supervisé par Ramzi Zarkan, délégué de la région, représente un jalon majeur dans la stratégie nationale visant à diversifier les sources d’énergie et à réduire la dépendance aux énergies fossiles.

La centrale photovoltaïque de Bordj Bourguiba se distingue par son envergure et ses bénéfices économiques considérables. En intégrant ce projet dans la politique énergétique nationale, la Tunisie espère atteindre un objectif ambitieux : produire 35 % de son électricité à partir de sources alternatives d’ici 2030. Les économies générées par cette initiative sont tout aussi impressionnantes. En effet, la centrale permettra de réduire les dépenses de l’État de 50 millions de dinars par an, un chiffre significatif en raison de la hausse continue du coût du gaz naturel.

Au-delà des avantages économiques, ce projet apportera également des bénéfices sociaux importants. Durant la phase de construction, il est prévu de créer 400 emplois directs, offrant ainsi des opportunités d’emploi locales cruciales pour la région. Une fois la centrale opérationnelle, environ 100 emplois directs seront maintenus, contribuant à un développement socio-économique durable.

La réalisation de ce projet marque un pas important vers une transition énergétique plus verte en Tunisie. Elle illustre également l’engagement du pays à investir dans des solutions durables et innovantes pour répondre à ses besoins énergétiques tout en protégeant l’environnement.