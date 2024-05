Maghreb : vers un projet photovoltaïque de 130 MW pour booster l’accès à l’électricité

Photo de Biel Morro sur Unsplash

La Tunisie se positionne comme un acteur majeur dans le processus de la transition vers un avenir énergétique plus propre et plus durable. Elle affiche de grandes ambitions dans le domaine des énergies renouvelables. À travers sa stratégie énergétique, le pays vise à installer une capacité de production d’énergies renouvelables de 8530 mégawatts d’ici à 2035, marquant ainsi un engagement fort en faveur du développement durable et de la lutte contre le changement climatique.

Cette démarche ambitieuse trouve récemment un nouvel élan avec l’attribution d’un important projet photovoltaïque à la société française Voltalia. Ce projet, d’une capacité de 130 mégawatts, sera implanté dans la région de Gafsa. Il va apporter une contribution significative à la production d’électricité propre en Tunisie et à la réduction de sa dépendance aux combustibles fossiles.

« Nous sommes ravis d’avoir remporté ce projet. Grâce à des conditions climatiques attractives, à des politiques gouvernementales favorables et à un fort soutien des institutions financières internationales, la Tunisie dispose d’un grand potentiel en matière d’énergies renouvelables à court et à long terme« a déclaré dans un communiqué, le directeur général de la société Voltalia. Le choix de la région de Gafsa pour ce projet photovoltaïque n’est pas anodin.

En plus de son fort ensoleillement, cette région est également caractérisée par un potentiel important en termes de développement des énergies renouvelables. L’implantation de ce projet permettra ainsi de valoriser les ressources naturelles locales, de créer des emplois dans la région et de stimuler le développement économique et social de la communauté locale.

Ce projet photovoltaïque de grande envergure s’inscrit dans le cadre d’une série d’initiatives visant à accélérer la transition énergétique en Tunisie. Le pays a déjà réalisé des progrès significatifs dans le développement des énergies renouvelables. En effet, on peut évoquer la mise en place de parcs éoliens, de centrales solaires et de projets de biomasse à travers le pays. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par la stratégie énergétique nationale.

Pour concrétiser ces ambitions, la Tunisie s’efforce de créer un environnement propice à l’investissement dans les énergies renouvelables, en mettant en place des incitations fiscales et financières. De plus, le pays maghrébin simplifie les procédures administratives et tente de renforcer les partenariats public-privé. Ces mesures visent à attirer les investissements nationaux et étrangers dans le secteur des énergies renouvelables, et à mobiliser les ressources nécessaires pour réaliser la transition énergétique du pays.

En réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en préservant les ressources naturelles, en renforçant la sécurité énergétique, la Tunisie se positionne comme un acteur clé dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Le pays arabe se donne les moyens de construire un avenir plus durable pour les générations futures