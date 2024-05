Mali: l’armée inflige de lourdes pertes aux terroristes près de la Mauritanie

Armée malienne (Michele Cattani, AFP)

Il y a quelques années, l’armée malienne, alors en proie à d’importantes difficultés sécuritaires, peinait à maintenir ses positions face aux groupes armés opérant dans la région. Marquée par des lacunes en termes de formation, d’équipement et de coordination, la situation militaire semblait souvent précaire. Cependant, ces dernières années, un changement significatif s’est opéré. Grâce à des réformes internes, à l’amélioration de l’arsenal militaire et à un renforcement de la coopération internationale, les forces armées maliennes ont gagné en robustesse et en efficacité.

Le renforcement des capacités de l’armée malienne a été mis à l’épreuve ce dimanche 26 mai, lors d’une violente attaque contre le camp militaire de Mourdiah, situé dans la région de Nara, près de la frontière mauritanienne. Dès l’aube, le camp a été ciblé par deux véhicules kamikazes et des tirs d’obus. Malgré l’intensité de l’assaut, la réaction des forces armées maliennes a été rapide et déterminée.

Selon un communiqué officiel de l’armée, bien que l’attaque ait coûté la vie à cinq de ses soldats, leur riposte a permis non seulement de repousser les assaillants mais aussi de neutraliser un nombre significatif de terroristes. Les jihadistes de la Katiba Macina, affiliés au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) lié à al-Qaïda, ont été clairement identifiés comme les agresseurs.

L’efficacité de la contre-attaque a été renforcée par l’utilisation de moyens aériens, y compris des tirs de drone, ce qui démontre une amélioration notable des capacités tactiques de l’armée malienne. Une source sécuritaire malienne a confirmé à RFI l’engagement de ces moyens modernes, qui ont joué un rôle crucial dans le succès de la défense du camp.

Les preuves de la violente confrontation ont été rapidement diffusées, avec des photos et vidéos capturées par les militaires maliens sur le terrain à Niamana, à proximité immédiate de Mourdiah. Ces documents attestent de la réalité et de l’intensité des combats, apportant ainsi un soutien visuel aux déclarations officielles.

Cet incident n’est pas isolé, car le camp de Mourdiah avait déjà été la cible d’attaques similaires par le passé. Des témoignages de sources civiles locales corroborent que les assaillants appartenaient bien au GSIM. Ces événements mettent en lumière non seulement les défis persistants auxquels fait face le Mali dans la sécurisation de ses frontières, mais aussi la résilience et la montée en puissance de son armée. L’incident souligne également l’importance de la vigilance continue et de l’adaptation stratégique dans la lutte contre le terrorisme dans la région.