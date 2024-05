Mbappé vs Al-Khelaïfi: de nouveau détails sur leur échange tendu 

(Photo : Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Entre le PSG et Kylian Mbappé, la fin de l’histoire n’est pas aussi belle que ce qu’elle aurait dû être. En effet, le joueur a été sifflé par une partie du public au moment d’annoncer de fêter son dernier match au Parc des Princes. Mais plus que ça, ce dernier serait en froid avec sa direction…

Alors qu’il jouait son dernier match au Parc des Princes le weekend dernier, Kylian Mbappé aurait eu des mots avec celui qui s’apprête à devenir son ex-président de club, Nasser al-Khelaïfi. Le dirigeant parisien n’aurait pas compris pourquoi son joueur ne l’aurait pas remercié (ni lui, ni les investisseurs qataris) dans sa vidéo d’annonce de départ, publiée quelques jours avant la réception du TFC (Toulouse Football Club).

Un clash Mbappé – al-Khelaifi ?

De l’aveu même de certaines personnes présentes, les murs du Parc des Princes auraient tremblé ! Une preuve que les échanges auraient été houleux, donc. Mais la réalité serait bien différente. En effet, les échanges auraient été tendus à cause d’une question financière. Mbappé est un joueur à la très forte valeur marchande. Et son départ gratuit du PSG peut faire mal, très mal aux caisses du club.

Ce dernier a toutefois accepté de laisser les 80 millions d’euros que le club devait lui reverser à la fin de son contrat, ce qui permet d’économiser un peu et de ne pas se retrouver sans rien. Une belle affaire pour son futur club toutefois, qui s’évite ici de devoir régler les 150 à 200 millions d’euros auquel le joueur aurait très bien pu être vendu dans les jours à venir.

Adieux mitigés pour l’attaquant parisien

Sa sortie et son départ du PSG restent, de l’aveu même de beaucoup, mitigés. En effet, s’il a marqué un (joli) but, le club n’avait rien préparé pour fêter son départ. Les dirigeants ont expliqué s’être sentis pris de court par sa vidéo et n’auraient donc pas eu le temps de lui offrir une sortie mémorable. Son coach lui-même ne l’a pas fait sortir pour lui offrir une ovation. Il en va de même pour Keylor Navas, qui jouait aussi son dernier match au Parc des Princes.