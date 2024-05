Une femme de 63 ans aura son 8ème enfant avec son mari de 26 ans

Cheryl et Quran (Photo DR)

Chez certaines personnes, la différence d’âge n’est qu’un simple détail. Cela ne les empêche pas de vivre leur amour, d’avoir leur famille, leurs projets. Mais comment est-ce que cela se passe, lorsque cet écart est vraiment (très) important ? Retour sur l’histoire de ce couple d’Américains, qui ne fait rien comme les autres.

Sur les réseaux sociaux, Cheryl et Quran sont très connus ! Ce couple, actif sur TikTok ou Instagram, a suscité le buzz sur le net, notamment parce qu’ils présentent une petite particularité. Lui est âgé de 26 ans. Elle, en a 63. Et si la différence d’âge peut surprendre, attendez un peu de découvrir la suite. Une histoire hors du commun, qui passionne des millions de personnes.

Quran et Cheryl, un couple pas comme les autres

Mariés, Quran et Cheryl s’apprêtent à devenir parents. En effet, les deux ont pu compter sur une législation particulièrement à leur avantage, qui autorise les mères porteuses pour pouvoir parvenir à leurs fins. Et justement, leur mère porteuse vient de tomber enceinte. Une superbe nouvelle pour les deux, qui n’attendaient que ça (et qui n’ont d’ailleurs pas manqué de le faire savoir à leurs followers).

Déjà maman à sept reprises, Cheryl est aussi grand-mère de 17 petits enfants. Sa nouvelle maternité a donc de quoi surprendre. Mais le couple y tenait réellement, même si Cheryl l’avoue d’elle-même, les risques de ne pas voir son enfant grandir et devenir adulte sont réels. Si elle ne s’en cache pas, la sexagénaire affirme toutefois qu’elle croit en les capacités de son compagnon, un adulte responsable selon elle.

63 ans et un 8ème enfant à venir

La suite, dans tout ça ? Une naissance à venir dans les mois prochains et deux parents heureux. D’ailleurs, pour eux, il n’y a rien de surprenant à ce que ce projet soit mené à son terme. Comme Cheryl le rappelle, ils sont un couple comme les autres, l’amour étant l’amour. Et ce ne sont pas les dizaines de messages de haine qu’ils reçoivent sur leurs réseaux sociaux qui les feront changer d’avis.