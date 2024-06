Maroc – Algérie: voici une des conséquences directes des tensions

Photo Africatimes

Les tensions historiques entre le Maroc et l’Algérie, exacerbées par la rupture des relations diplomatiques en 2021, ont des répercussions profondes non seulement sur les relations bilatérales mais également sur les échanges économiques entre ces deux pays. La discorde, enracinée dans des divergences politiques et territoriales, notamment sur la question du Sahara occidental, a conduit à une détérioration significative de la coopération économique.

Analyse économique du conflit

En 2021, le commerce entre les deux nations comprenait notamment un volume important de dattes, qui sont devenues le produit le plus exporté par le Maroc vers l’Algérie, surpassant même le gaz naturel. Cependant, en 2023, la situation a considérablement changé. La valeur des importations marocaines en provenance d’Algérie a chuté à 441 millions de dirhams, représentant 67 % de la valeur totale des importations de cette année-là. Cette baisse drastique est un indicateur clair des effets du conflit sur les flux commerciaux.

Parallèlement, les exportations marocaines vers l’Algérie se sont élevées à environ 653 millions de dirhams, marquant une baisse de 18 % par rapport à l’année précédente. Les importations en provenance d’Algérie étaient également en recul, totalisant seulement 650 millions de dirhams, soit une diminution de 61 % comparativement à l’année antérieure. Le volume total des échanges commerciaux a ainsi atteint 1,3 milliard de dirhams en 2023, le niveau le plus bas depuis 1999.

Conséquences et perspectives

Cette réduction des échanges commerciaux illustre une des conséquences directes des tensions politiques entre le Maroc et l’Algérie. Elle affecte non seulement la balance commerciale des deux pays mais également leur stratégie économique régionale. La diminution des échanges force les deux pays à diversifier leurs marchés et à chercher de nouveaux partenariats économiques.

Ces développements économiques sont symptomatiques des défis plus larges auxquels sont confrontées les relations maroco-algériennes. Ils mettent en lumière la complexité et la portée des impacts que peuvent avoir des tensions politiques prolongées sur le commerce et la coopération régionale. La situation actuelle entre le Maroc et l’Algérie reste donc une préoccupation majeure pour la stabilité et le développement économique de la région du Maghreb.