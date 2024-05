Soldats russes (Crédit : /SPUTNIK/SIPA)

La nuit dernière, la Russie a été le théâtre d’une série d’attaques de drones d’une ampleur sans précédent, attribuées à l’Ukraine, qui ont ciblé plusieurs régions stratégiques. Des rapports faisant état de ces attaques indiquent que les zones touchées comprenaient la Crimée annexée, ainsi que Krasnodar, Belgorod et Koursk, avec un nombre alarmant de drones impliqués dans ces attaques simultanées.

Selon un communiqué officiel du ministère russe de la Défense, pas moins de 51 drones ont été interceptés alors qu’ils visaient la Crimée, 44 survolaient la région de Krasnodar, six étaient repérés au-dessus de Belgorod et un autre était détecté au-dessus de Koursk. Ces chiffres soulignent la coordination complexe et la portée étendue de ces attaques, représentant une menace sérieuse pour la sécurité et la stabilité de la région.

Publicité

Les conséquences humaines de ces attaques ont été tragiques, avec la perte de vies civiles dans plusieurs régions. Dans la région de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, une mère et son enfant de quatre ans ont perdu la vie lors d’une attaque contre le village d’Oktiabrski. Bien que les autorités aient réagi rapidement pour limiter les pertes humaines, ces incidents soulignent la brutalité de ces attaques aveugles.

Outre les pertes humaines, ces attaques ont également causé des dommages matériels considérables. Des installations civiles et stratégiques ont été visées, notamment des raffineries de pétrole et des infrastructures portuaires, mettant en danger la sécurité énergétique et économique de la région.

L’ampleur et la sophistication de ces attaques soulèvent des préoccupations quant à la sécurité régionale et internationale. La Russie a rapidement réagi en mobilisant ses forces de défense et en déployant des contre-mesures efficaces pour neutraliser les drones et limiter les dommages.