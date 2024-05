Or en Afrique : augmentation massive des revenus d’une entreprise canadienne

bodnarchuk / Getty Images

Le Ghana est considéré par de nombreux experts comme l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique. Le pays possède un immense potentiel, surtout dans le secteur minier avec ses vastes gisements d’or. Les investisseurs étrangers se bousculent aux portes de l’ancienne Gold Coast pour saisir des opportunités lucratives. De ce fait, le Ghana renforce sa position en tant que destination de choix pour les investissements miniers.

L’histoire aurifère du Ghana remonte à des siècles, avec l’exploitation artisanale de l’or dans des régions telles que la ceinture aurifère d’Ashanti. Aujourd’hui, le pays continue d’être l’un des principaux producteurs d’or au monde, avec des réserves aurifères considérables et une industrie minière bien établie. Ce qui attire particulièrement les investisseurs étrangers, c’est la stabilité politique et économique du Ghana, ainsi que son cadre réglementaire favorable à l’investissement dans le secteur minier.

Le gouvernement ghanéen a adopté des politiques visant à promouvoir un environnement d’affaires attractif pour les investisseurs, offrant des incitations fiscales et des garanties de sécurité juridique pour les projets miniers. Asante Gold est l’une des plus grandes compagnies aurifères du Ghana. La firme canadienne y a réalisé des investissements très importants. Pour rappel, Asante Gold a racheté et exploite les mines d’or de Bibiani et de Chirano.

Dans un récent communiqué, l’entreprise nord-américaine indique avoir généré 575 millions de dollars canadiens de revenus pour l’exercice fiscal 2024. Les deux mines Bibiani et Chirano ont produit au total 214 950 onces. Depuis son positionnement sur le marché ghanéen, Asante Gold enchaîne les bons résultats. Soutenue par le Fonds souverain minier du Ghana, l’entreprise se donne les moyens pour devenir un acteur incontournable du secteur aurifère national.

D’autres grands groupes miniers internationaux se précipitent pour capitaliser sur le potentiel aurifère du Ghana. Des entreprises telles que Newmont Corporation, AngloGold Ashanti et Kinross Gold ont déjà établi une présence significative dans le pays, investissant dans l’exploration, le développement et l’exploitation de gisements aurifères prometteurs.

La demande croissante d’or, en particulier en période d’incertitude économique et de volatilité sur les marchés financiers mondiaux, renforce encore l’attrait du Ghana en tant que destination d’investissement aurifère. L’or est perçu comme une valeur refuge, offrant aux investisseurs une protection contre l’inflation et les fluctuations monétaires, ce qui rend les projets aurifères du Ghana encore plus attrayants.

En outre, le Ghana bénéficie d’une infrastructure solide et d’un savoir-faire technique dans le secteur minier, ce qui facilite la mise en œuvre de projets d’envergure. Les investisseurs étrangers sont également attirés par la main-d’œuvre qualifiée et les ressources humaines disponibles dans le pays, qui soutiennent efficacement les opérations minières à grande échelle.