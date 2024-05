Or en Afrique : la plus grande mine du continent sur le point de voir le jour ?

Le Ghana, célèbre pour sa richesse aurifère, se prépare à franchir une étape monumentale dans l’histoire de son industrie minière avec le projet de fusion des mines d’or Iduapriem d’AngloGold Ashanti et Tarkwa de Gold Fields. Selon des sources concordantes, les discussions avancent bien sur sa réalisation dudit projet. Cette fusion donnera naissance à la plus grande mine africaine d’or, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de prospérité et de croissance pour le pays.

Le potentiel aurifère du Ghana est depuis longtemps reconnu à l’échelle mondiale. Ce projet de fusion renforcera davantage la position du pays en tant que leader de l’industrie aurifère en Afrique. Avec une capacité de production annuelle de 900 000 onces au cours des cinq premières années d’exploitation, le complexe aurifère résultant de cette fusion deviendra une source majeure de revenus pour le Ghana et contribuera à dynamiser son économie.

Ce projet ambitieux représente également un engagement à long terme envers le développement durable et la responsabilité sociale. En plus de créer des emplois locaux et de stimuler la croissance économique dans les communautés avoisinantes, la fusion des mines Iduapriem et Tarkwa s’accompagnera probablement d’initiatives visant à promouvoir la conservation de l’environnement et le bien-être des populations locales. Au cours d’un entretien médiatique, Alberto Calderon, le patron d’AngloGold Ashanti a déclaré ceci : « Ce n’est pas une négociation facile. Nous avons progressé et il y a une approche constructive de la part du gouvernement, du ministre et du chef de la Commission des minéraux. Nous sommes proches du but, mais nous n’y sommes pas encore ».

L’impact économique et social de cette fusion ne se limitera pas au Ghana, mais s’étendra aussi à toute la région de l’Afrique de l’Ouest. En tant que premier producteur d’or du continent, le Ghana est appelé à jouer un rôle crucial dans la promotion de la stabilité économique et du développement régional, en attirant les investissements et en favorisant les partenariats stratégiques avec d’autres pays africains. Si le projet se concrétise, l’ancienne Goldcoast va détrôner la RD Congo qui possède, en ce moment, la plus grande mine d’or en Afrique avec le site de Kibali.

En outre, la fusion des mines Iduapriem et Tarkwa renforce la position du Ghana en tant que destination attrayante pour les investisseurs internationaux dans le secteur minier. La stabilité politique du pays, son cadre réglementaire favorable et ses vastes ressources naturelles en font un choix stratégique pour les entreprises minières mondiales qui cherchent à étendre leurs activités en Afrique.