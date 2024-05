OTAN: l’Ukraine signe un accord militaire

(Photo : Sergei Supinsky )

Dans un partenariat historique, l’Ukraine se joint à l’OTAN pour participer à l’initiative CFBLNet, une avancée majeure dans le développement et les essais de systèmes de gestion des troupes. Annoncé par le ministère ukrainien de la Défense, cet accord marque une étape significative dans les relations entre l’Ukraine et l’OTAN, ouvrant de nouvelles perspectives pour la coopération militaire.

En tant que partenaire invité, l’Ukraine intègre le réseau multinational Combined Federated Battle Laboratories Network (CFBLNet), une plateforme utilisée par les développeurs de systèmes pour des essais, des exercices conjoints et la validation des développements. Cette initiative, promue par l’Agence OTAN de communication et d’information, renforcera les capacités de l’Ukraine à tester l’interopérabilité des systèmes de combat et à les intégrer dans des opérations multinationales de l’OTAN.

Selon les responsables ukrainiens, cette collaboration élargira considérablement les capacités de test de l’Ukraine, en permettant notamment la réalisation de tests dans des réseaux qualifiés de « secrets » après une accréditation appropriée. Cette initiative est perçue comme un moyen essentiel d’assurer que les systèmes militaires ukrainiens sont alignés sur les normes internationales et peuvent fonctionner de manière efficace au sein d’une coalition internationale.

Le système CFBLNet, développé aux États-Unis à la fin des années 1990 dans le cadre d’un programme visant à améliorer l’interopérabilité entre les troupes, est un outil crucial pour la modernisation des forces armées. Utilisé par l’OTAN depuis 2001, il compte actuellement plus de 400 sites répartis dans 26 pays membres. Il offre un environnement virtuel pour la création de modèles de simulation, permettant ainsi le développement de mesures d’atténuation des risques pour les opérations de combat.

Cette collaboration témoigne de l’engagement ferme de l’Ukraine envers la sécurité régionale et internationale, ainsi que de sa volonté de renforcer sa coopération avec l’OTAN. En s’associant à l’initiative CFBLNet, l’Ukraine franchit une nouvelle étape dans sa quête de modernisation de ses forces armées et de renforcement de sa défense nationale.