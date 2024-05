OTAN: une escalade avec la Russie est à craindre

Jens Stoltenberg - OTAN (AFP)

La guerre en Ukraine continue de battre son plein, notamment dans la région stratégique de Kharkiv. Et les Occidentaux sont d’ailleurs forcés de constater que l’armée russe continue de gagner du terrain. Et si la situation est compliquée sur le front, elle l’est aussi en coulisses, au point que l’OTAN craigne aujourd’hui qu’une escalade durable entre l’Occident et la Russie soit à craindre.

En effet, pour contrecarrer les plans russes, l’Organisation du Traité de Atlantique-Nord a confirmé qu’il était aujourd’hui envisagé d’envoyer des formateurs en Ukraine. Si cela venait à se concrétiser, ce serait la première fois qu’une telle opération serait effectuée et pourrait, d’ailleurs, signifier une action plus concrète des Européens et des Américains dans ce conflit qui dure depuis plus de deux ans maintenant.

L’OTAN craint une escalade avec la Russie

Cette réflexion intervient après une demande opérée par les forces ukrainiennes d’elles-mêmes. Kiev a effectivement demandé à ce que soient formées environ 150.000 personnes. De nouveaux soldats amenés à grouper les rangs, qui doivent gagner en expérience, pour être plus efficace sur le terrain dans le but de repousser les différentes incartades russes à l’est du pays.

Quelques heures auparavant, Antony Blinken, secrétaire d’État américain, avait annoncé qu’une fois les armes américaines livrées en Ukraine, Kiev allait avoir la liberté totale d’usage, pouvant ainsi utiliser cette puissance de feu pour toucher la Russie sur son sol. Une posture qui a été nuancée quelques heures plus tard à Washington, mais qui semble indiquer qu’en effet, la tendance est à une activité plus poussée des Occidentaux sur ce terrain.

La Russie se réserve un droit de réponse

Côté russe, on tient toutefois à avertir. En effet, l’exécutif a tapé du poing sur la table, en expliquant que les pays membres de l’OTAN et notamment, les USA, la Grande-Bretagne ainsi que l’Union européenne, “jouaient” avec le feu en autorisant l’Ukraine à utiliser leur armement pour porter des dommages directs sur le sol russe. À ce titre, Moscou se réserve un droit de réponse.