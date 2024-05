Palestine: Israël en colère après la reconnaissance de 3 pays européens

En dépit des tensions croissantes au Moyen-Orient, trois pays européens ont récemment franchi un pas décisif en reconnaissant officiellement l’État de Palestine. Récemment, la Norvège, l’Espagne et l’Irlande ont conjointement annoncé cette reconnaissance, marquant un tournant significatif dans leurs politiques étrangères respectives.

Cette décision survient dans un contexte de violence intense dans la bande de Gaza, où un conflit meurtrier oppose Israël et le mouvement islamiste Hamas. La reconnaissance d’un État palestinien par ces trois nations européennes s’inscrit dans une volonté de soutenir une solution pacifique et durable au conflit israélo-palestinien, malgré les réticences et critiques israéliennes.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a d’ailleurs réagi en rappelant ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège pour consultations, dénonçant cette initiative comme une récompense pour le Hamas.Simon Harris, Premier ministre irlandais, a salué cette annonce comme un « jour historique et important pour l’Irlande et pour la Palestine ». Il a souligné l’engagement de son pays en faveur de la paix et de la justice, affirmant que cette reconnaissance vise à encourager une solution négociée entre les parties concernées.

De son côté, la Norvège a prévu de formaliser cette reconnaissance à compter du 28 mai, rejoignant ainsi l’Espagne dans cet engagement diplomatique.Les implications de cette reconnaissance ne se limitent pas à une simple déclaration symbolique. En effet, elle pourrait influencer d’autres pays européens à suivre cet exemple, malgré les mises en garde israéliennes. Israël a averti que cette reconnaissance pourrait renforcer des acteurs tels que l’Iran et le Hamas, compliquant davantage la situation régionale.

En outre, cette initiative européenne intervient alors que les combats à Gaza continuent de faire des ravages. Le conflit a déjà causé des milliers de morts, principalement des civils, exacerbant une situation humanitaire déjà critique. En reconnaissant l’État de Palestine, la Norvège, l’Espagne et l’Irlande espèrent envoyer un signal fort en faveur d’une paix négociée et d’une coexistence pacifique.