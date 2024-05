Pour la France, la Chine menace l’économie mondiale

Bruno Le Maire (Ph : Eliot Blondet-pool/SIPA)

La France hausse le ton. En effet, selon Bruno Le Maire, ministre français des Finances, actuellement en sommet avec ses homologues des autres pays membres du G7, la Chine représenterait une menace pour l’économie mondiale. Selon lui, le monde entier fait face à la surabondance des exportations chinoises, à très bas coût.

Selon Bloomberg, Bruno Le Maire a tenu à mettre en garde. Selon lui, la Chine produit de plus en plus d’appareils industriels. Problème, ces derniers sont particulièrement bon marché. Dans un contexte économique des plus tendus, marqué par la forte hausse des coûts et la stagnation des salaires, voire la hausse du chômage, ces produits sont de plus en plus appréciés des consommateurs.

La Chine inquiète la France et les pays du G7

Or, cela représente une menace réelle pour les pays membres de l’Union européenne, mais aussi pour les États-Unis et, à terme, l’ensemble de l’économie mondiale qui, face aux coûts de production chinois, n’est pas en mesure de rivaliser, impactant au passage les petits producteurs locaux et nationaux qui ne peuvent pas du tout s’aligner et qui se font ainsi dépasser par la concurrence.

Face à une situation qu’ils jugent tous comme étant préjudiciable, les ministres des Finances des pays membres du G7 ont tous confirmé qu’il était peut-être temps, pour eux, d’envisager de prendre des mesures visant à assurer l’équité totale de la concurrence sur le marché. Des propos surprenants, qui marquent, ici, une véritable escalade diplomatique sur ce sujet, longtemps passé au second plan.

Les USA annoncent aussi des mesures

La Chine, de son côté, commence à subir de plus en plus de pressions. Car outre cette sortie de Bruno Le Maire, c’est Joe Biden, il y a quelques jours, qui a ordonné que des droits de douane soient réimposés sur des centaines de produits chinois qui sont importées. En outre, l’UE envisage bien de prendre des mesures “défensives” quant à l’exportation des véhicules électriques chinois, en annonçant une hausse des droits de douane, elle aussi.