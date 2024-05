PSG: Kylian Mbappé annonce officiellement son départ à ses fans

Mbappé

Depuis son arrivée en 2017, Kylian Mbappé a gravé son nom parmi les légendes du Paris Saint-Germain. Avec 255 buts et la participation à la conquête de six titres de champion de France, l’impact de l’attaquant sur le club parisien est indéniable. Sa vitesse fulgurante et sa capacité à marquer des buts décisifs, souvent en démarrant sur l’aile gauche pour ensuite rentrer et enrouler le ballon dans le coin opposé avec précision, ont été sa marque de fabrique. En dépit de ces succès nationaux, le PSG et Mbappé n’ont jamais réussi à capturer la Ligue des Champions, soulignant les limites du club au plus haut niveau européen.

Le joueur de 25 ans a annoncé son départ imminent de PSG lors d’une déclaration émotive, soulignant le défi de quitter le club qui l’a vu grandir et s’affirmer comme une superstar mondiale. Enregistrant son message, Mbappé a admis quitter son pays natal était plus difficile que prévu, exprimant un besoin de relever de nouveaux défis après sept ans enrichissants au sein du club parisien.

Mbappé a également révélé avoir partagé un dernier repas avec les ultras du PSG, connus sous le nom de CUP, où ils ont discuté des hommages qui lui seraient rendus lors de son dernier match au Parc des Princes. Ce moment sera une occasion pour les fans et le joueur de célébrer ensemble les nombreux moments mémorables qu’ils ont partagés.

L’attaquant a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont joué un rôle dans son parcours au PSG, remerciant ses coéquipiers, les entraîneurs avec qui il a travaillé, et tous les supporters du club. Ces remerciements marquent la fin d’une ère pour Mbappé au PSG, où il a non seulement brillé sur le terrain mais aussi porté le brassard de capitaine de l’équipe de France, enrichissant son palmarès d’un titre mondial en 2018.

Alors que son dernier match en Ligue 1 pour le PSG approche, les regards se tournent déjà vers son avenir, avec un transfert très attendu au Real Madrid. Ce mouvement serait la conclusion d’une saga de transfert qui dure depuis des années, Madrid ayant déjà tenté d’acquérir l’attaquant en 2021.

Le départ de Mbappé symbolise non seulement la fin de son aventure avec le PSG mais aussi un moment de transition majeur pour le club, qui devra trouver un nouveau leader et reconstruire une équipe capable de remporter cette insaisissable Ligue des Champions. Son dernier match sous le maillot parisien, prévu contre Lyon en finale de la Coupe de France, marquera la fin d’une époque pour Mbappé et le début d’un nouveau chapitre à Madrid, où il espère continuer à chasser les plus grands honneurs du football.