Russie – Inde: les deux alliés veulent résister aux turbulences

Malgré les sanctions occidentales exacerbées par le conflit en Ukraine, la Russie et l’Inde continuent de renforcer leurs liens économiques. Au lieu de rapatrier les recettes de ses ventes de pétrole, la Russie a choisi d’investir ces fonds en Inde, diversifiant ainsi ses placements dans des actions, des obligations d’État et des infrastructures. Cette décision marque une évolution significative dans la gestion des relations bilatérales, reflétant une adaptation stratégique aux nouvelles réalités économiques mondiales.

L’Inde, bénéficiant d’une relation privilégiée avec la Russie, a pu acheter du pétrole à prix réduit, un avantage crucial dans le contexte actuel de l’énergie. En 2023-2024, la Russie est devenue la deuxième plus grande source d’importations pour l’Inde, avec des achats atteignant 55,6 milliards de dollars, dont 46 milliards représentent uniquement les importations de pétrole. Cette relation approfondie permet à l’Inde de diversifier ses sources d’énergie tout en renforçant ses réserves économiques.

Les mécanismes de paiement entre les deux nations ont également évolué. Initialement confrontée à des restrictions de la Reserve Bank of India, qui limitaient le transfert de roupies vers la Russie, l’Inde a adapté ses réglementations, facilitant ainsi les investissements russes dans le pays. Cela a permis à la Russie d’utiliser les fonds en roupies accumulés dans les banques indiennes pour investir localement, contournant ainsi les défis posés par les restrictions bancaires traditionnelles.

Les investissements russes ne se limitent pas aux secteurs financiers. Ils s’étendent également à des projets d’infrastructure et pourraient inclure le financement de contrats de défense, notamment la livraison des systèmes de défense aérienne S-400, dans le cadre d’un accord de 5,4 milliards de dollars. Ces initiatives montrent comment les deux pays utilisent les opportunités économiques pour renforcer leurs capacités de défense mutuelle et leur indépendance stratégique.

Cependant, ces arrangements pourraient être temporaires. Des experts, tels qu‘Aditya Bhan de l’Observer Research Foundation, indiquent que bien que la Russie soit prête à investir à court terme, elle envisage toujours des mécanismes pour faciliter à terme le rapatriement des fonds. Cela témoigne d’une stratégie flexible et réactive, adaptée aux fluctuations politiques et économiques mondiales.

Malgré les défis imposés par les sanctions internationales et les restrictions commerciales, la Russie et l’Inde continuent de tisser des liens économiques robustes. Leur collaboration montre une résilience notable et une volonté d’adapter leurs stratégies économiques pour soutenir leur croissance mutuelle et leur stabilité régionale.