Stevie Wonder, la légende de la musique américaine devient citoyen du Ghana

Dans un événement haut en couleur à la présidence du Ghana ce lundi 13 mai, la légende de la musique américaine, Stevie Wonder, a officiellement été fait citoyen ghanéen par le président Nana Akufo Addo. Une cérémonie empreinte d’émotion et de symbolisme, car elle coïncidait également avec le 74e anniversaire de l’artiste renommé.

Stevie Wonder, icône incontestée de la musique mondiale, a longtemps exprimé son admiration pour le Ghana et son riche patrimoine culturel. Son engagement envers le pays et ses valeurs a été reconnu par les autorités ghanéennes. Ils ont décidé de lui accorder la citoyenneté en reconnaissance de sa contribution à la musique, à la promotion de la paix, à l’unité à travers le monde et aux échanges culturels entre tous les peuples d’ascendance africaine.

Cette décision marque un nouveau chapitre dans la relation profonde entre Stevie Wonder et le Ghana. En tant que nouveau citoyen ghanéen, il devient non seulement un ambassadeur de la culture ghanéenne, mais aussi un exemple de l’amitié et de la coopération entre les peuples, transcendant les frontières géographiques et culturelles. Depuis quelques années maintenant, les autorités ghanéennes ont lancé un ambitieux plan afin d’attirer les africains de la diaspora. L’on se souvient qu’en 2021, le chanteur originaire du Michigan avait pris la décision de s’installer de façon permanente au Ghana.

L’annonce de la naturalisation de Stevie Wonder a été accueillie avec enthousiasme et fierté par les Ghanéens, qui voient en lui un symbole de l’amour et de l’unité qui caractérisent leur pays. Sa musique, empreinte de passion et d’optimisme, résonne profondément avec l’esprit et les valeurs du Ghana, faisant de lui un citoyen bienvenu au sein de la nation ouest-africaine.

Pour Stevie Wonder lui-même, cette journée restera à jamais gravée dans sa mémoire comme une célébration de sa musique, de son engagement et de son héritage. En devenant citoyen ghanéen le jour de son anniversaire, il a ajouté une nouvelle dimension à son lien spécial avec le Ghana, renforçant ainsi son engagement envers le pays et son peuple.

Il a exprimé toute sa gratitude et sa satisfaction en ces termes : « la seule façon pour le monde d’avancer est de nous rassembler en un seul peuple ». La naturalisation de Stevie Wonder en tant que citoyen ghanéen représente bien plus qu’un simple acte administratif ; c’est un témoignage de l’unité et de la diversité qui caractérisent le Ghana et de la capacité de la musique à transcender les frontières et à unir les peuples. Cette décision marque le début d’une nouvelle aventure pour la légende de la musique américaine, qui continuera à inspirer et à émouvoir les générations futures à travers le monde.