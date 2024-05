Ukraine: la surprise russe face aux armes occidentales

Himars (DR)

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, le conflit a évolué de manière complexe, impliquant des stratégies militaires avancées et l’utilisation d’armements sophistiqués. Cette guerre a vu l’Ukraine recevoir un soutien massif de l’Occident sous forme d’armes et d’équipements militaires modernes. Cependant, les forces russes ont démontré une capacité surprenante à contrer ces armements, notamment par le biais de technologies de brouillage électronique avancées. L’information a été rapportée par la presse américaine. Cette guerre est devenue un terrain d’essai moderne pour les armes occidentales face aux capacités défensives russes.

Selon The Washington Post, les munitions guidées par satellite fournies par les États-Unis, telles que les obus d’artillerie Excalibur et les systèmes de roquettes HIMARS, ont rencontré des difficultés significatives en raison des technologies de brouillage russes. Des rapports confidentiels de l’armée ukrainienne révèlent que l’efficacité de ces armements a chuté de manière dramatique, poussant Kiev à cesser leur utilisation. Par exemple, le taux de réussite des obus Excalibur est tombé à moins de 10 %, ce qui a conduit à l’abandon de ces munitions.

Cette capacité russe à contrecarrer les munitions de haute technologie a des implications profondes non seulement pour l’Ukraine mais aussi pour ses alliés occidentaux. Cela pourrait servir de modèle pour des adversaires potentiels comme la Chine et l’Iran, et explique en partie pourquoi les forces russes ont regagné l’initiative sur le terrain. La guerre en Ukraine montre ainsi l’importance cruciale des contre-mesures électroniques dans les conflits modernes.

Les autorités ukrainiennes ont cherché de l’aide auprès du Pentagone pour obtenir des améliorations de la part des fabricants d’armes. Cependant, les solutions apportées ont souvent été limitées ou retardées par des processus bureaucratiques. Par exemple, bien que des corrections aient été apportées aux bombes JDAM, leur efficacité a diminué à mesure que les forces russes augmentaient leurs contre-mesures, illustrant la dynamique constante d’innovation et de contre-innovation sur le champ de bataille.

Les occidentaux tentent de s’organiser

Pour aider l’Ukraine face à cette tenacité russe, les occidentaux pensent à changer de doctrine concernant le territoire russe. Le Royaume-Uni a été le premier à permettre à Kiev d’utiliser ses missiles de croisière Storm Shadow pour frapper le sol russe au début du mois de mai. Cette décision marque un changement significatif dans les restrictions imposées par les alliés occidentaux, qui avaient jusqu’alors interdit l’utilisation de leurs armes sur le territoire russe pour éviter une escalade avec une puissance nucléaire. Cette autorisation a été suivie par des déclarations de soutien de l’OTAN et de pressions internes en France pour une politique similaire.

La Russie a réagi vivement à cette évolution, menaçant de frapper des cibles militaires britanniques et avertissant que des actions similaires de la part des États-Unis constitueraient une escalade du conflit. Cette situation délicate illustre les défis et les risques d’une guerre technologique moderne où chaque avancée militaire peut être rapidement contrée par des innovations adverses.