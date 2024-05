USA : Diddy s’excuse après la diffusion d’une vidéo d’agression de Cassie

Diddy (DR)

Le monde du spectacle a été secoué par la révélation d’une vidéo montrant Sean « Diddy » Combs, célèbre figure du hip-hop américain, dans un acte de violence extrême contre Cassie, son ex-petite amie. La chaîne CNN a diffusé un montage d’images datant de mars 2016, prises dans un hôtel de Los Angeles, où Diddy est vu agressant physiquement la chanteuse R&B Casandra Ventura, plus connue sous son nom de scène Cassie.

La séquence montre un homme, identifié comme Diddy, courant derrière Cassie dans un couloir de l’hôtel InterContinental. Il l’attrape par la nuque, la jette au sol avec force, et lui donne un coup de pied pendant qu’elle reste immobile. Les images capturées de différents angles sont accablantes : on voit le rappeur ramasser les sacs de Cassie, lui donner un autre coup de pied, puis la traîner sur quelques mètres par la capuche de son manteau.

Face à l’indignation publique, Diddy a pris la parole deux jours après la diffusion des images. Dans une vidéo sombre publiée sur ses réseaux sociaux, il a exprimé son regret profond et sa honte face à ses actes passés. « J’étais perturbé, j’ai touché le fond, » a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne chercherait pas à se justifier. « Mon comportement dans cette vidéo est inexcusable, et j’assume pleinement mes actes. »

Poursuivant ses excuses, Diddy a révélé qu’il avait entrepris une démarche de réhabilitation personnelle, incluant une thérapie et une cure de désintoxication, et s’était tourné vers la spiritualité pour chercher rédemption. « Je suis vraiment désolé pour ce que j’ai fait et je m’engage à devenir un meilleur homme chaque jour, » a-t-il souligné.

Cette affaire intervient dans un contexte plus large où Diddy fait face à plusieurs accusations graves, incluant des viols, des agressions sexuelles et des violences physiques et psychologiques, révélées par une plainte au civil déposée à New York par Cassie en 2018. Bien que cette plainte ait été réglée à l’amiable, les détails demeurent troublants et peignent le portrait d’une décennie de comportement abusif.

Alex Fine, le mari actuel de Cassie, n’a pas tardé à réagir également, affirmant sur les réseaux sociaux que les « vrais hommes ne recourent pas à la violence contre les femmes ». Il a condamné avec véhémence les actes de Diddy et a appelé à une réflexion plus large sur la violence domestique.

Cet événement souligne l’importance de confronter la violence domestique, souvent cachée derrière les portes closes, même chez les personnalités publiques. C’est un rappel brutal que personne n’est à l’abri de ses propres démons et que la société doit continuer à lutter contre ces cycles de violence.