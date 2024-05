USA : Face à la Russie, ce pays d’Afrique désigné allié majeur non-membre de l’OTAN

Joe Biden (MATT SLOCUM / AP)

La Russie a significativement renforcé ses liens avec plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, dans un contexte marqué par des tensions accrues avec la France. Cette progression s’est notamment manifestée au Mali, au Niger et au Burkina Faso, trois nations qui ont formé l’Alliance des États du Sahel en réponse à leurs discordes avec la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest. En Centrafrique et en Algérie également, Moscou a su étendre son influence, s’impliquant activement dans la formation militaire et la sécurité, ainsi que dans des projets économiques stratégiques.

Dans ce paysage géopolitique complexe, les États-Unis, sous l’administration de Joe Biden, ont opté pour un renforcement de leurs alliances en Afrique. C’est ainsi que le Kenya a été désigné comme allié majeur non-membre de l’OTAN, une première pour un pays subsaharien. Cette annonce a été faite lors de la visite d’État de trois jours du président kényan, William Ruto, à Washington. Cette consolidation de l’alliance avec les États-Unis survient alors que Washington fait face à des revers dans d’autres régions d’Afrique, notamment avec le retrait de 1 000 soldats du Niger.

Cette visite coïncide avec une période où la Russie et la Chine renforcent leur présence sur le continent au grand dam des européens et des USA. La nouvelle désignation du Kenya permettra à Nairobi de renforcer sa coopération sécuritaire avec Washington et d’acquérir des armements américains plus sophistiqués. Joe Biden a souligné que cette mesure s’inscrivait dans le cadre d’une « collaboration de plusieurs années », lors d’une conférence de presse commune avec Mr. Ruto à la Maison-Blanche.

En outre, Washington a salué l’engagement récent du Kenya d’envoyer 1 000 policiers en Haïti, illustrant ainsi l’importance croissante de Nairobi sur la scène internationale, non seulement en matière de sécurité, mais aussi dans les efforts de stabilisation globale. Une fois approuvée par le Congrès américain, cette désignation positionnera le Kenya comme le dix-neuvième pays nommé allié majeur non-membre de l’OTAN, scellant ainsi une amitié profonde et engagée entre le Kenya, l’Afrique et les États-Unis, selon les mots de Mr. Ruto