AES: Assimi Goïta renforce son alliance avec Ibrahim Traoré

Ibrahim Traore (DR)

Fondée en septembre 2023, l’Alliance des États du Sahel (AES) a émergé comme un bloc régional unissant le Mali, le Niger et le Burkina Faso, en réponse aux défis sécuritaires accrus et à la volonté de réduire la dépendance envers les influences extérieures. Le 25 juin 2024, cette alliance prend un nouveau tournant avec la visite du colonel Assimi Goïta à Ouagadougou. Cette rencontre, qualifiée de « visite d’amitié et de travail » par les présidences malienne et burkinabè, est la première du genre depuis que le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina Faso.

Renforcement des liens bilatéraux

Accueilli chaleureusement par Traoré et par une foule en liesse, Goïta a été honoré par un saponé, symbole traditionnel burkinabè. Cette visite souligne l’importance des relations bilatérales, comme le suggère la présence de supporters des deux nations, unissant leurs couleurs nationales dans une démonstration de fraternité. Les discussions entre Goïta et Traoré sont centrées sur les enjeux sécuritaires et le renforcement de la coopération au sein de l’AES, notamment en matière de lutte anti-terroriste.

Publicité

Cette rencontre intervient dans un contexte où le Burkina Faso fait face à une situation sécuritaire fragile, marquée par l’attaque récente de Mansila. Les présidents discutent des stratégies conjointes pour combattre ces menaces, affirmant que leurs efforts contribuent à stabiliser la région. Toutefois, la communication autour des opérations militaires et des victimes demeure limitée, ajoutant à la complexité du paysage sécuritaire actuel.

Analyse des conséquences probables

La consolidation des relations entre Goïta et Traoré pourrait se traduire par une approche plus coordonnée face aux défis sécuritaires, mais elle soulève également des questions sur l’équilibre des pouvoirs au sein de l’AES. L’intensification de la coopération pourrait soit stabiliser la région, soit exacerber les tensions existantes avec d’autres acteurs régionaux et internationaux. La capacité de l’AES à naviguer dans ces eaux complexes sera cruciale pour son succès futur et sa légitimité sur la scène internationale. En somme, cette visite marque une étape importante dans le renforcement de l’AES et pose les bases pour une collaboration accrue en réponse aux défis communs.