Afrique : 11 tonnes d’or annoncées par un groupe canadien

Depuis 2014, la société canadienne B2Gold est un acteur majeur du secteur aurifère en Namibie, notamment grâce à l’exploitation de la mine d’or Otjikoto. Ce jeudi 21 juin, B2Gold a fait une annonce significative en publiant la première estimation des ressources du gisement Antelope, situé sur le site de la mine Otjikoto.

Selon B2Gold, le gisement Antelope renferme 1,75 million de tonnes de minerai avec une teneur moyenne de 6,91 grammes d’or par tonne, soit environ 390 000 onces d’or (près de 11 tonnes) de ressources minérales inférées. Cette estimation est la résultante de plus de 36 000 mètres de forage réalisés depuis la découverte d’Antelope en 2022.

La découverte et l’évaluation des ressources du gisement Antelope représentent une avancée majeure pour B2Gold et le secteur minier namibien. Cette estimation est suffisamment significative pour justifier le lancement d’une évaluation économique préliminaire. Cette étape permettra à la compagnie nord-américaine de déterminer la viabilité économique du gisement et de planifier les futures opérations d’exploitation.

Si les prévisions se concrétisent, B2Gold envisage de produire plus de 100 000 onces d’or par an de 2026 à 2031 à Otjikoto. Cette production sera possible non seulement grâce au traitement des stocks à faible teneur initialement prévu, mais aussi par l’exploitation du gisement Antelope. Cela pourrait représenter une augmentation substantielle de la production aurifère de la mine Otjikoto et renforcer la position de B2Gold en Namibie.

L’annonce de B2Gold concernant le gisement Antelope souligne le potentiel aurifère de la Namibie et renforce l’importance du secteur minier dans l’économie nationale. La mine Otjikoto, avec ses nouvelles découvertes, pourrait contribuer de manière significative au développement économique du pays en générant des emplois, des investissements et des revenus fiscaux.

En parallèle des progrès dans le secteur aurifère, la Namibie s’apprête également à entrer dans une nouvelle ère grâce à des découvertes majeures de gisements de pétrole et de gaz. Ces découvertes énergétiques pourraient transformer l’économie du pays, offrant des opportunités de croissance et de développement durable.

Le gouvernement namibien et les investisseurs internationaux voient dans ces ressources un potentiel immense pour diversifier l’économie et réduire la dépendance aux importations énergétiques. Les investissements dans les infrastructures pétrolières et gazières, ainsi que les projets de développement associés, sont attendus pour propulser le pays d’Afrique Australe dans des sphères insoupçonnées.