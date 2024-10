Armement : les USA déploient un équipement sophistiqué en Israël pour contrer l’Iran

Gen. Lloyd Austin. (AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

Le Pentagone a annoncé le déploiement imminent d’une batterie de système de défense antimissile à haute altitude (THAAD) en Israël. Cette décision, prise par le secrétaire à la Défense Lloyd Austin sur instruction du président Joe Biden, vise à renforcer les capacités défensives israéliennes face aux récentes attaques de missiles iraniennes.

Le porte-parole du ministère américain de la Défense, Patrick Ryder, a précisé que cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large d’ajustements militaires américains. Ces derniers mois, Washington a multiplié les efforts pour soutenir la défense d’Israël et protéger les intérêts américains contre les menaces émanant de l’Iran et de ses alliés dans la région.

Ce déploiement n’est pas une première. En effet, les États-Unis avaient déjà fourni une batterie THAAD à Israël en 2019 pour des exercices de formation et de défense aérienne intégrée. Plus récemment, suite aux événements du 7 octobre 2023 impliquant le Hamas, une autre batterie avait été positionnée au Moyen-Orient.

L’annonce intervient dans un contexte de tensions accrues entre Israël et l’Iran. Le 1er octobre dernier, Téhéran a lancé une attaque de missiles balistiques contre le territoire israélien, provoquant une escalade des hostilités. Face à cette situation, les autorités israéliennes et américaines maintiennent un dialogue étroit pour coordonner leur réponse.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a d’ores et déjà averti que la riposte de son pays serait « mortelle, précise et surtout surprenante ». Cette déclaration laisse présager une potentielle intensification du conflit dans la région.

Le déploiement du système THAAD s’accompagnera de l’envoi de personnel militaire américain spécialisé. Cette présence accrue des forces américaines sur le sol israélien témoigne de l’engagement de Washington à soutenir son allié face aux menaces régionales.