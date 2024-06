Afrique : des perspectives économiques alléchantes en vue dans ce pays

Photo Pixabay

Le Ghana se prépare à une période de forte croissance économique selon un récent rapport publié par Fitch Solutions Country Risk & Industry Research le 25 juin. La croissance économique du pays devrait connaître une embellie significative en 2024 et 2025. Le rapport indique que l’économie ghanéenne sera stimulée par plusieurs facteurs clés tels que la reprise de la consommation des ménages, l’augmentation des dépenses publiques et la hausse des investissements étrangers.

Selon Fitch Solutions, l’économie ghanéenne devrait enregistrer une croissance de 4,3% en 2024, qui s’accélérera à 4,5% en 2025. Ces prévisions sont le reflet d’une conjoncture économique favorable, marquée par la baisse de l’inflation, la restructuration de la dette extérieure et le soutien financier du Fonds monétaire international.

La reprise économique du Ghana sera principalement alimentée par la reprise de la consommation des ménages. Avec une baisse progressive de l’inflation, le pouvoir d’achat des ménages devrait s’améliorer, stimulant ainsi la consommation intérieure, un pilier fondamental de la croissance économique. Par ailleurs, le gouvernement ghanéen prévoit d’augmenter ses dépenses publiques, notamment dans les secteurs de l’infrastructure et des services sociaux, pour soutenir la croissance économique et améliorer le bien-être de la population.

En outre, l’attraction des investissements étrangers sera facilitée par une stabilité accrue du taux de change et des mesures visant à améliorer le climat des affaires. Ces investissements seront essentiels pour le développement de nouveaux projets et la création d’emplois. La formation brute de capital fixe, un indicateur clé des investissements en capital, devrait poursuivre sa reprise grâce au lancement de nouveaux projets d’infrastructure soutenus par des prêts du FMI.

Cela va contribuer à renforcer les capacités économiques du pays. Fitch Solutions anticipe que la croissance économique du Ghana continuera de s’accélérer en 2025, portée par une baisse plus marquée de l’inflation, une stabilité accrue de la monnaie nationale et une augmentation des investissements étrangers. Ces éléments permettront au Ghana de consolider sa position économique et de poursuivre son développement.

Le rapport de Fitch Solutions Country Risk & Industry Research met en lumière les perspectives économiques positives du Ghana pour les années à venir. Avec une croissance projetée à 4,3% en 2024 et 4,5% en 2025, le pays d’Afrique de l’Ouest se prépare à une période de dynamisme économique, soutenue par la consommation des ménages, les dépenses publiques et les investissements étrangers. La stabilité économique et les initiatives en matière d’infrastructure joueront un rôle crucial dans cette trajectoire de croissance, promettant un avenir prospère pour le pays et ses habitants.