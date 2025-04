Bénin : Appolinaire Avognon placé sous convocation

Apolinaire AVOGNON, Président du parti d’opposition Nouvelle Force Nationale (NFN), a été présenté ce jeudi 10 avril 2025 devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). À l’issue de cette comparution, il a été placé sous convocation, comme l’ont indiqué ses avocats, rapporte nos confrères de Bip Radio.

Après huit jours de garde à vue, le Président du parti NFN a été entendu dans une procédure ouverte pour des faits présumés de harcèlement par voie électronique. Il était assisté par ses conseils, Me Aboubacar Baparapé et Me Renaud Agbodjo, tout au long de l’audition. Selon Me Baparapé, Apolinaire AVOGNON est désormais libre de ses mouvements, mais reste sous le coup d’une enquête encore en cours.

Publicité

La décision de le placer sous convocation laisse entendre que les autorités judiciaires poursuivront les investigations avant toute évolution éventuelle du dossier. Me Baparapé a précisé que l’éventualité d’une nouvelle audition dépendra des éléments que les enquêteurs pourraient découvrir. « Si les autorités chargées de cette investigation trouvent quelque chose, on va l’interpeller sur ce quelque chose là, si elles ne trouvent pas, c’est tant mieux » a confié l’avocat selon la même source.

L’audition s’est déroulée dans l’après-midi et s’est achevée peu avant 21 heures. Apolinaire AVOGNON a quitté les lieux à bord d’un véhicule 4×4, vêtu d’une tenue blanche, sans qu’aucune mesure de privation de liberté ne soit prise à son encontre pour l’instant. Plus de détails très prochainement. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp du journal La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)