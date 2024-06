Afrique : le ministre russe Lavrov entame une nouvelle tournée dans 3 pays

Sergueï Lavrov - Affaires étrangères (Photo /TASS/Getty)

Depuis la réduction de l’influence française au Sahel, caractérisée notamment par l’échec de plusieurs initiatives militaires et politiques, la Russie a notablement intensifié ses relations avec les pays africains. Ce pivot vers l’Afrique s’inscrit dans une stratégie plus large de Moscou visant à renforcer sa présence globale et à exploiter de nouvelles opportunités économiques et stratégiques sur le continent. La détérioration de la position française a ainsi ouvert la porte à d’autres acteurs internationaux, la Russie saisissant cette opportunité pour accroître son influence et établir de solides partenariats, notamment dans des domaines cruciaux tels que la sécurité, l’exploitation minière et l’énergie.

Ce lundi 3 juin, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a débuté une tournée africaine significative par une escale en Guinée, marquant sa première visite dans ce pays depuis une décennie. Cette étape souligne l’importance croissante que Moscou accorde à cette nation ouest-africaine, riche en ressources naturelles et stratégiquement située. À son arrivée à l’aéroport de Conakry, aucune annonce préalable n’avait été faite concernant cette visite, révélée uniquement par une publication sur le canal Telegram du ministère russe, accompagnée d’une photo de Lavrov.

Selon des sources de l’agence Tass, le programme de Lavrov en Guinée comprend des rencontres avec des leaders politiques locaux. Ces discussions pourraient porter sur des accords bilatéraux, notamment dans les secteurs des minéraux et de l’énergie, secteurs clés pour l’économie guinéenne mais aussi pour les intérêts stratégiques russes en Afrique.

Après la Guinée, le ministre russe se dirigera vers le Tchad, où il est attendu mercredi. Accompagné d’une importante délégation, cette visite vise à renforcer les liens avec une autre nation clé de la région. Le Tchad, acteur central dans les dynamiques de sécurité régionale, est un partenaire potentiellement précieux pour la Russie, notamment dans le contexte des défis sécuritaires que le Sahel continue de rencontrer.

Le périple de Lavrov pourrait également inclure le Burkina Faso, bien que les détails de cette étape restent non spécifiés. Comme en Guinée et au Tchad, les discussions pourraient s’orienter autour de la coopération militaire et sécuritaire, ainsi que du développement des infrastructures et de l’exploitation des ressources naturelles.

Cette tournée africaine de Sergueï Lavrov symbolise et concrétise l’ambition russe de jouer un rôle de premier plan sur le continent africain. Par ces visites, la Russie non seulement renforce ses relations bilatérales, mais elle cherche également à se positionner comme un partenaire alternatif et de confiance face aux puissances occidentales traditionnelles, notamment dans un contexte où ces dernières voient leur influence questionnée.