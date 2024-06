Maghreb : la France souhaite reprendre cette activité économique

Un bœuf. (C) FRANÇOIS PASSERINI

La relation économique entre la France et les pays du Maghreb a toujours été robuste, marquée par des échanges intenses et variés. Ces interactions s’étendent sur de nombreux secteurs tels que l’agriculture, l’industrie, et le commerce de biens et services. Historiquement, la France a exporté vers ces pays une gamme étendue de produits incluant des équipements industriels, des produits agricoles et des technologies avancées. Parallèlement, elle a importé du Maghreb des produits agricoles, des textiles et des ressources énergétiques. Cette interdépendance économique a créé des liens forts, mais aussi des tensions, en fonction des fluctuations politiques et économiques de part et d’autre de la Méditerranée.

Selon Le Figaro, le port de Sète dans le sud de la France, qui a récemment vu un navire embarquer 800 taurillons à destination de la Tunisie, connaît un ralentissement significatif de son activité depuis l’embargo imposé par l’Algérie sur les bovins français en réaction à la maladie hémorragique épizootique (MHE). Autrefois premier hub européen pour le transport de bétail vivant vers le Maghreb, ce port cherche désormais à revitaliser son activité principalement avec l’Algérie, qui représentait 80% de ses opérations.

Les taurillons, chargés pour la Tunisie, avaient été préparés avec soin, incluant vaccinations et désinsectisation, pour prévenir la transmission de la MHE. Ce récent envoi représente une reprise timide mais significative des activités, bien que le focus principal reste la réouverture du marché algérien.

Le secteur du transport de bétail vivant, spécifiquement les bovins, est extrêmement sensible aux aléas diplomatiques et géopolitiques. Les relations fluctuantes entre Paris et l’Algérie impactent directement les échanges commerciaux. Les efforts administratifs français actuels pour renégocier l’ouverture du marché algérien sont cruciaux pour le redémarrage de ce secteur stratégique.

Les responsables du port de Sète et les acteurs du marché agricole restent prudemment optimistes. Ils espèrent une reprise des échanges avec l’Algérie avant le pic d’activité de fin d’année, qui coïncide souvent avec la préparation du Ramadan, période durant laquelle la demande en viande de bovin est particulièrement forte. Cette reprise est essentielle non seulement pour les éleveurs français mais aussi pour stimuler l’économie locale.

Bien que le marché du bétail vivant, en particulier les bovins, entre la France et le Maghreb ait été perturbé, des signes de redressement sont en vue, particulièrement avec l’Algérie. Cette reprise est cruciale non seulement pour les agriculteurs et négociants français, mais également pour les économies des régions impliquées, soulignant une fois de plus combien les relations économiques franco-maghrébines sont interconnectées et essentielles.