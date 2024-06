Afrique: top 3 des pays (un maghrébin) récipiendaires de transferts de la diaspora en 2022

Photo: Sopa Images | Lightrocket | Getty Images

Selon un récent rapport de la Fondation Mo Ibrahim, le Maroc se classe parmi les trois premiers pays africains récipiendaires des transferts de fonds de la diaspora. Ce rapport, intitulé «Financing Africa: Where is the Money?», souligne l’importance des envois de fonds des Marocains résidant à l’étranger, une communauté particulièrement attachée à son pays d’origine.

En 2022, le Maroc a reçu 11,2 milliards de dollars de ses ressortissants vivant à l’étranger, ce qui le place derrière l’Égypte et le Nigeria, qui ont reçu respectivement 28,3 milliards et 20,1 milliards de dollars. Ces trois nations représentent ensemble plus de 61% des fonds envoyés vers l’Afrique par les diasporas, mettant en lumière leur rôle crucial dans les économies locales.

D’autres pays africains figurent également dans ce top 10 des destinataires de transferts de fonds en 2022. Le Ghana a reçu 4,6 milliards de dollars, le Kenya 4,1 milliards de dollars, et le Zimbabwe 3,1 milliards de dollars. Le Sénégal a bénéficié de 3 milliards de dollars, suivi par la Tunisie avec 2,8 milliards de dollars, et la Somalie ainsi que l’Algérie avec 1,7 milliard de dollars chacun.

Le rapport révèle également qu’environ 160 millions d’Africains vivent et travaillent à l’étranger, contribuant ainsi de manière significative aux économies de leurs pays d’origine. Les fonds envoyés par ces migrants soutiennent environ 200 millions de personnes sur le continent, constituant une source essentielle de devises étrangères.