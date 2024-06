Afrique : TotalEnergies et une compagnie locale investissent dans le gaz

(Aurelien Morissard/Associated Press)

Le Nigeria, réputé pour l’exploitation continue de ses vastes réserves de pétrole, se tourne désormais vers l’exploitation de son potentiel gazier. Le groupe énergétique français TotalEnergies et la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC Ltd), la société publique du pétrole du Nigéria, ont annoncé un investissement conjoint de 550 millions de dollars dans la construction d’une unité de traitement du gaz dans l’État de Rivers (sud du pays).

Cet investissement conséquent marque une étape cruciale dans le développement du secteur gazier nigérian. L’unité de traitement du gaz, complétée par la mise en place d’un pipeline, permettra d’exploiter le champ gazier Ubeta, situé dans le bloc d’exploitation OML 58. Selon des sources concordantes, ce projet ambitieux a pour objectif de traiter jusqu’à 350 millions de pieds cubes standard de gaz par jour.

Le champ gazier Ubeta représente une part importante des réserves de gaz du Nigeria, un pays qui possède un potentiel inestimable en gaz naturel. En exploitant ces ressources, le Nigeria pourrait non seulement répondre à la demande énergétique croissante au niveau national, mais aussi renforcer sa position en tant que fournisseur majeur de gaz naturel liquéfié (GNL) sur le marché mondial.

L’implantation de cette nouvelle infrastructure aura des retombées économiques significatives pour la région de Rivers et pour l’ensemble du Nigeria. Elle créera des emplois, stimulera l’économie locale et augmentera les recettes fiscales du pays. De plus, en développant son secteur gazier, le Nigeria pourra diversifier son économie, traditionnellement dominée par le pétrole.

Sur le plan environnemental, le gaz naturel représente une alternative plus propre par rapport au pétrole, contribuant ainsi à réduire les émissions de carbone. L’exploitation du gaz de Ubeta pourrait aider le Nigeria à atteindre ses objectifs en matière de transition énergétique et de réduction de l’empreinte carbone.

Le partenariat entre TotalEnergies et NNPC Ltd démontre la confiance des investisseurs étrangers dans le potentiel énergétique du pays d’Afrique de l’Ouest. Cette collaboration s’inscrit dans une série d’initiatives visant à renforcer la production énergétique du pays et à assurer une gestion efficace et durable de ses ressources naturelles.