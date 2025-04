Soldats russes (Crédit : /SPUTNIK/SIPA)

La Russie maintient historiquement une force militaire considérable avec des effectifs qui la placent parmi les puissances militaires majeures à l’échelle mondiale. Avec plusieurs millions de réservistes et un personnel actif important, les forces armées russes représentent une capacité militaire significative, soutenue par un arsenal nucléaire substantiel et des industries de défense développées depuis l’ère soviétique. Cette infrastructure militaire demeure un élément central de la stratégie géopolitique du Kremlin malgré les défis économiques et technologiques auxquels le pays fait face.

Renforcement massif des troupes russes prévu pour 2025

Selon des informations rapportées par le média Suspilne, la Russie prévoit d’intensifier considérablement sa présence militaire en Ukraine avec un déploiement supplémentaire d’environ 150 000 soldats en 2025. Cette révélation provient du chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Pavlo Palisa, qui a communiqué ces données le 3 avril dernier.

Les autorités ukrainiennes constatent que Moscou ne rencontre actuellement aucune difficulté à recruter du personnel militaire. Cependant, Palisa précise que ces nouvelles formations ne pourront pas toutes être engagées simultanément sur le front. L’objectif russe serait de concentrer ces forces pour maximiser la pression sur certains points stratégiques du conflit.

Stratégie russe et perspectives de négociations

D’après l’analyse des responsables ukrainiens, le Kremlin cherche principalement à gagner du temps dans ce conflit prolongé. Pavlo Palisa observe que « sur certaines zones du front, l’ennemi remporte quelques succès, mais nous contre-attaquons également et obtenons des résultats. »

Concernant d’éventuelles négociations, les autorités ukrainiennes estiment que Moscou ne manifeste pas d’intérêt réel pour des pourparlers de paix globaux. Seuls les aspects liés à la sécurité maritime pourraient motiver la Russie à envisager un cessez-le-feu partiel, car ils correspondent davantage à ses intérêts stratégiques immédiats. Cette évaluation suggère une perspective de conflit persistant, avec une Russie déterminée à poursuivre ses opérations militaires tout en consolidant progressivement sa position.