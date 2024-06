Afrique : vers un investissement de 8 milliards $ pour booster l’accès à l’électricité

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

La Côte d’Ivoire s’engage résolument à augmenter son offre énergétique dans les années à venir. Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a annoncé le 6 juin que des investissements de plus de 8,3 milliards de dollars seront alloués au secteur de l’électricité d’ici 2030. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à répondre à la demande croissante en énergie et à soutenir le développement économique du pays.

Au cours de la période 2011-2023, des investissements substantiels ont été réalisés dans la production, le transport et la distribution d’électricité. Ces efforts ont permis à la Côte d’Ivoire de faire des progrès significatifs en matière d’accès à l’électricité, atteignant un taux de plus de 70 % en 2021. Ce taux est considéré comme l’un des plus élevés en Afrique de l’Ouest. Cette performance témoigne de la volonté du gouvernement de garantir l’accès à l’énergie pour tous ses citoyens.

Cependant, la production électrique, qui repose majoritairement sur des centrales thermiques, a été fortement perturbée cette année en raison d’un approvisionnement insuffisant en gaz. Cette situation a mis en lumière la vulnérabilité du pays face aux fluctuations de l’approvisionnement en combustibles fossiles et a perturbé l’offre d’électricité. Cela souligne la nécessité de diversifier les sources d’énergie et de renforcer la résilience du secteur.

Pour pallier cette situation, les autorités ivoiriennes ont décidé de mobiliser de grands moyens pour sécuriser l’approvisionnement énergétique. Une part importante des investissements sera consacrée au développement du prometteur secteur gazier du pays. L’objectif est de garantir un approvisionnement stable en gaz naturel, essentiel pour alimenter les centrales thermiques et répondre à la demande croissante en électricité.

En parallèle, la Côte d’Ivoire explore également des opportunités dans les énergies renouvelables. Le potentiel solaire et hydroélectrique du pays offre des perspectives intéressantes pour diversifier le mix énergétique et réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Des projets de centrales solaires et hydroélectriques sont déjà en cours de développement, avec le soutien de partenaires internationaux et d’investisseurs privés.

Le ministre Sangafowa-Coulibaly a souligné l’importance de ces investissements pour assurer une croissance économique durable et améliorer la qualité de vie des Ivoiriens. L’accès à une électricité fiable et abordable est un pilier essentiel pour le développement socio-économique. Ces investissements permettront de renforcer les infrastructures énergétiques et de faciliter le processus d’industrialisation.

La Côte d’Ivoire ambitionne de devenir un hub énergétique régional, capable d’exporter de l’électricité vers les pays voisins. Cette vision s’appuie sur les infrastructures de transport et de distribution d’électricité déjà en place et sur les projets d’interconnexion électrique avec les pays de la sous-région.