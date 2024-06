Sergueï Lavrov - Affaires étrangères (Photo /TASS/Getty)

Lors de la récente réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS à Nijni Novgorod, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a annoncé que le groupe travaille intensivement sur le développement d’une plateforme de règlement en monnaies nationales. Ce projet vise à faciliter les échanges commerciaux entre les pays membres en permettant des transactions directes dans leurs devises respectives, sans recourir aux monnaies étrangères comme le dollar américain.

Lavrov a souligné que cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre des résolutions prises lors du sommet de Johannesburg de l’année précédente. Ces résolutions visaient à réformer le système monétaire et financier international pour le rendre plus équitable et moins dépendant des influences occidentales. Le développement de cette nouvelle plateforme est donc un pas important vers l’amélioration de l’infrastructure financière globale des BRICS.

Ce projet de règlement en monnaies nationales est perçu comme une réponse aux pressions et sanctions économiques imposées par les nations occidentales. Lavrov a critiqué l’Occident pour ses tentatives de domination et d’imposition de ses règles au reste du monde. Selon lui, les récents événements sur la scène internationale ont révélé ces ambitions hégémoniques, renforçant ainsi la nécessité pour les BRICS de développer des alternatives financières autonomes.

En promouvant une telle plateforme, les BRICS cherchent à renforcer leur indépendance économique et à protéger leurs économies des fluctuations et instabilités liées aux monnaies internationales dominantes. Ce projet pourrait non seulement stimuler le commerce intra-BRICS, mais également servir d’exemple pour d’autres pays en quête de solutions alternatives face aux dynamiques économiques globales actuelles.