Armement : ce pays africain a investi 1 milliard $ en 2023

En 2023, le Burkina Faso a consacré environ 1 milliard de dollars (plus de 600 milliards FCFA), soit 30 % de son budget, à l’acquisition de matériel militaire. Cette annonce a été faite par Aboubakar Nacanabo, le ministre de l’Économie et des Finances, au cours d’un entretien médiatique.

Depuis près de huit ans, le pays d’Afrique de l’Ouest est en proie aux affres du terrorisme. Cette situation engendre de nombreux défis pour le pays des Hommes intègres. Le ministre Nacanabo a précisé que cet investissement considérable vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées nationales, afin de mieux lutter contre les groupes terroristes.

Les fonds alloués ont été utilisés pour l’acquisition d’équipements modernes et sophistiqués, y compris des véhicules blindés, des systèmes de communication avancés, et divers types d’armements. Cet effort vise à améliorer la mobilité, la réactivité et l’efficacité des forces armées burkinabè dans leurs opérations contre les groupes terroristes.

Le ministre a également souligné que cet investissement s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de la défense nationale, qui comprend également la formation et le développement des compétences des militaires, ainsi que la collaboration avec les partenaires internationaux.

En dépit de l’énorme coût financier, le gouvernement burkinabè estime que cet investissement est essentiel pour garantir la sécurité des citoyens et pour créer un environnement propice à la croissance économique et au développement. Sans sécurité, il ne peut y avoir de développement. Les autorités burkinabè se sont données pour objectif d’assurer la paix et la stabilité pour permettre au pays d’enclencher des projets de développement qui vont offrir de bonnes perspectives à la population.