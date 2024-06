Augmentation mammaire transfrontalière : Un choix en plein essor chez les femmes françaises

Photo Unsplash

De plus en plus de femmes françaises franchissent la frontière pour se faire opérer d’une augmentation mammaire. Il ne s’agit de pays de l’ancien bloc de l’Est bon marché, mais tout simplement de nos voisins du sud et du nord, l’Espagne et la Belgique. Voyons les raisons invoquées par ces femmes pour franchir la frontière en vue d’une opération de chirurgie plastique.

Une clientèle de plus en plus internationale

Wellness Kliniek Belgique, qui dispose également d’une succursale à Barcelone, nous donne un aperçu des coulisses : pourquoi les Français se rendent-ils si volontiers en Espagne et en Belgique pour y subir une intervention de chirurgie esthétique ? Ces dernières années, nous avons remarqué que nous recevions de plus en plus de patients français, et chacun a sa propre motivation. Les facteurs fréquemment cités sont le prix par rapport à la qualité et l’accessibilité.

Publicité

Un excellent rapport qualité-prix

Si, en tant que Français, nous sommes prompts à rechercher ce qui nous est familier et sûr dans notre propre pays, il est notable que nous sommes néanmoins de plus en plus disposés à franchir les frontières. Cela s’explique par les normes de qualité éprouvées des cliniques étrangères, telles que Wellness Kliniek. Le label de qualité ISO 9001 est international et les normes sont les mêmes en France qu’en Espagne et en Belgique. Les Français ont nettement plus confiance dans la qualité des cliniques transfrontalières.

Mais bien sûr, vous n’avez pas que des raisons d’aller voir ailleurs en Europe. Certes, le prix joue également un rôle. Si l’on compare par exemple les prix de l’augmentation mammaire pratiqués par la Wellness Kliniek susmentionnée avec les prix français, des différences de prix de plus de 2 000 euros ne sont pas rares. Et pour beaucoup, cela en vaut vraiment la peine !

Améliorer l’accessibilité internationale

Il y a ensuite l’accessibilité : de nos jours, il n’est pas très difficile de franchir les frontières. Nous payons avec la même monnaie et les liaisons ferroviaires sont meilleures que jamais. Mais même en voiture ou en avion, vous êtes sur place en un rien de temps. Vous venez du nord de la France ? Après tout, vous êtes plus vite en Belgique que dans de nombreuses autres régions de France. Il arrive donc qu’une clinique en Belgique ou en Espagne soit tout simplement plus proche de la France.

De plus, les cliniques de renommée internationale ne cessent d’étendre leurs services. C’est le cas par exemple de la Wellness Kliniek, qui propose un service de chirurgie le jour suivant. Ici, la consultation et l’intervention chirurgicale ont lieu dans les 48 heures, de sorte que vous n’avez qu’à passer la nuit sur place. L’accent est mis sur le « besoin », car certaines personnes ajoutent même un court séjour avant l’opération.

Publicité

En outre, les possibilités de suivi à distance ne cessent de se multiplier. Des téléconsultations à l’orientation vers des médecins locaux qui peuvent effectuer des contrôles. Et les points de suture ? Ils se dissolvent d’eux-mêmes, ce qui est très pratique.

Technique d’augmentation mammaire MIBIS réputée

Une dernière raison invoquée par la Wellness Kliniek pour expliquer qu’elle reçoit de nombreuses patientes françaises est sa technique MIBIS d’augmentation mammaire, qui jouit d’une grande renommée. La cicatrice est si petite qu’elle est à peine visible, voire pas du tout. La durée de l’opération est très courte, ce qui améliore les chances d’un rétablissement rapide. Cette méthode innovante d’augmentation mammaire sûre a valu à la clinique une reconnaissance internationale. Car, selon la clinique, la sécurité devrait toujours être la priorité lors du choix d’une clinique.