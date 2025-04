Pétrole au Maghreb : ce acteur important prévoit une hausse de sa production

Photo Reuters

L’Algérie renforce sa position sur la scène pétrolière internationale. Lors d’une réunion de coordination tenue par visioconférence ce 3 avril avec sept autres membres de l’OPEP+, le pays a réaffirmé sa volonté d’accroître sa production de pétrole afin de soutenir la stabilité du marché mondial. Cet engagement s’inscrit dans une dynamique plus large visant à consolider le rôle stratégique de l’Algérie au sein de l’organisation et à maximiser les retombées économiques de son secteur énergétique.

Aux côtés de l’Arabie saoudite, de la Russie, de l’Irak, des Émirats arabes unis, du Koweït, du Kazakhstan et d’Oman, l’Algérie a approuvé une augmentation progressive de la production pétrolière. Dès mai 2025, ces pays mettront sur le marché 411 000 barils supplémentaires par jour, une décision qui reflète leur volonté d’adapter l’offre aux fluctuations de la demande mondiale.

Pour l’Algérie, cette augmentation de la production représente une opportunité majeure. Le pays, dont l’économie repose en grande partie sur les hydrocarbures, cherche à optimiser ses revenus pétroliers tout en répondant aux impératifs du marché. L’accroissement de la production algérienne devrait également permettre de consolider les relations commerciales avec ses principaux partenaires énergétiques et de renforcer l’attractivité du secteur pétrolier national pour les investisseurs étrangers.

L’initiative de l’Algérie s’inscrit dans un contexte où le marché pétrolier traverse des incertitudes liées aux tensions géopolitiques et aux fluctuations des cours. En adaptant sa stratégie aux besoins du marché, Alger démontre une approche proactive et pragmatique, privilégiant à la fois la coopération avec les autres membres de l’OPEP+ et la préservation de ses propres intérêts économiques.