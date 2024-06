Automobile : ce constructeur annonce des moteurs révolutionnaires

Photo DR

Depuis quelques années, le secteur automobile connaît une véritable transformation avec l’ascension de la motorisation électrique, symbolisée par le succès fulgurant de marques comme Tesla. Cette transition vers l’électrique représente une rupture majeure, attirant l’attention des consommateurs et des investisseurs sur les innovations technologiques qui pourraient redéfinir notre manière de conduire. Cependant, en parallèle, certains constructeurs explorent encore les possibilités des moteurs thermiques, cherchant à les rendre plus compatibles avec les exigences environnementales actuelles.

Toyota, leader reconnu de l’industrie automobile, vient d’annoncer une avancée qui pourrait bien changer la donne. Hiroki Nakajima, directeur de la technologie chez Toyota, a récemment levé le voile sur une nouvelle génération de moteurs thermiques, prétendument révolutionnaires, destinés à équiper les futurs modèles de la marque. Ces moteurs de 1,5 et 2,0 litres se distinguent par leur conception innovante, promettant d’être « complètement différents » de ceux actuellement sur le marché.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de cette nouvelle technologie est la polyvalence carburant de ces moteurs. Conçus pour fonctionner aussi bien avec des hybrides qu’avec des véhicules utilisant du bio-carburant, ces moteurs répondent à la nécessité de réduire les émissions polluantes. Ce développement est un élément clé de la stratégie de Toyota visant à diversifier son offre de motorisations, tout en respectant les normes environnementales de plus en plus strictes.

Ces moteurs bénéficient d’une conception qui permet une réduction significative de leur volume et de leur poids, d’environ 10 % par rapport aux modèles existants. Cela a été possible grâce à une collaboration étroite avec d’autres grands noms de l’automobile, tels que Subaru et Mazda, qui ont contribué au développement de ces moteurs innovants.

Outre leur compacité, les nouveaux moteurs de Toyota promettent une amélioration de l’aérodynamisme des véhicules. En effet, leur taille réduite permet d’abaisser la face avant des voitures, optimisant ainsi leur pénétration dans l’air. Cette caractéristique est complétée par une réponse instantanée d’un moteur électrique, qui compense toute perte de couple lors de la conduite.

Ces innovations ne seront cependant pas immédiatement disponibles sur le marché. Toyota prévoit de lancer ces moteurs en 2027, reconnaissant que la transition complète vers l’électrique prendra du temps. Entre-temps, l’entreprise continue de parier sur l’amélioration des moteurs thermiques, une stratégie qui reflète une vision pragmatique de l’avenir de l’automobile, alliant respect de l’environnement et performance.