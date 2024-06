Bénin : à quoi s’attendre après la tournée gouvernementale ?

La tournée gouvernementale dite de reddition de compte a parcouru tous les départements et les 77 communes du Bénin. Le constat fait par les ambassadeurs de Patrice Talon est que les béninois sont très peu informés des actions du régime. Conséquence, la tournée se poursuivra dans les arrondissements, villages et quartiers de ville selon une annonce faite par Pascal Koukpaki.

La tournée gouvernementale de reddition de comptes a pris fin le 09 juin dernier au Bénin. Les délégations aussi bien de membres du gouvernement que de députés et de chefs de partis politiques, partisans de la majorité présidentielle ont parcouru tous les départements et toutes les communes du Bénin pour exposer les actions du régime de la rupture aux populations et vanter les mérites du gouvernement de Patrice Talon. Des déclarations faites ici et là, il ressort que le peuple béninois n’est pas bien informé des réalisations du gouvernement qui le dirige depuis 2016. Il aura fallu cette tournée pour, comme le dit le secrétaire général de la présidence de la république Pascal Koukpaki, casser le cou à l’intoxication. C’est donc dirait-on la plus belle trouvaille du régime de la rupture à moins de deux ans de la fin de son mandat.

De l’espoir suscité par cette tournée de reddition de compte dans le rang des partisans de la rupture, il s’est avéré que l’expérience mérite d’être poursuivie. C’est du moins ce qui ressort des propos tenus par Pascal Koukpaki à la fin de ladite tournée. « Les tournées dans les arrondissements seront dans les mains des maires, des députés de la circonscription, des suppléants. Et après la tournée dans les arrondissements, il y aura la tournée dans les quartiers de villes et les villages », a fait savoir le Secrétaire général de la Présidence de la République. Même si ce regain de communication en fin de mandat laisse planer beaucoup d’interrogation, les populations béninoises doivent s’attendre à en avoir plein les yeux sur les actions du gouvernement de Patrice Talon, dans les jours à venir.